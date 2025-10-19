快訊

鄭麗文時代 多頭馬車或集體領導？「非典型」主席如何帶領國民黨重返執政

雙風「共伴效應」 北花蓮嚴防超大豪雨 明起恐連下3天

聽新聞
0:00 / 0:00

2025年全球最受信賴公司 30台廠進榜 科技硬體業台積得第一

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

新聞周刊（Newsweek）公布1,000家「2025年全球最受信賴公司」，台灣有30家進榜，其中，在「科技硬體業」，由台積電（2330）奪得第一，台廠共有14家入榜。

科技硬體業這次入選的45家企業中，前五名依序是台積電、戴爾、Honeywell、蘋果、艾司摩爾（ASML）。入榜的其他台廠，依序是世界先進（第7）、台灣半導體（第11）、聯發科（第12）、華碩（第22）、瑞昱（第24）、鴻海（第25）、和淞科（第33）、南亞電路板（第34）、台達電（第36）、力成（第37）、廣達（第41）、中美矽晶（第43）、鴻準（第44）。

台廠去年有九家公司進榜，依序分別為聯發科、台積電、世界先進、台半、台達電、神基、華碩、瑞昱、創意。

台積電 台達電

延伸閱讀

拚2028年量產！台積電中科A14廠申報開工 台中市政府說話了

台積電先進製程進展 專家：台研發核心海外美製為主

自營業務錯失台積電飆漲…券商9月獲利下滑16％

外資獲利了結…台積電股價回檔 台股多頭氣勢受挫

相關新聞

AI 工廠大揭密／鴻海機器人大軍衝產能 提升效率、加速流程與降低成本

走進一座巨大的人工智慧（AI）工廠，不分晝夜的運轉，生產智慧手機模具，或是AI伺服器。可是這個工廠，卻看不到什麼人影，生...

2025年全球最受信賴公司 30台廠進榜 科技硬體業台積得第一

新聞周刊（Newsweek）公布1,000家「2025年全球最受信賴公司」，台灣有30家進榜，其中，在「科技硬體業」，由...

AI 工廠大揭密／台積電冰水系統 節能高手

AI不僅引領科技進步，台積電董事長魏哲家更看好台灣在AI趨勢下，發展多功能機器人、無人機、運用AI節能減碳等三領域相對有...

AI 工廠大揭密／研華自動化代理 決策利器

想像一個場景，過往一間工廠廠長進入戰情室，會盯著螢幕看所有生產指標，然後跟各單位幹部協調、討論，才能下達生產決策。

10月22日電路板展 七巨頭與會 對 PCB 業前景看法受關注

台灣電路板國際展會將於22日至24日登場，展會規模與參展數創新高，且今年有臻鼎、欣興、廣達等業界七大巨頭與會，加上近期P...

TSIA 年會 聚焦產業韌性

台灣半導體產業協會（TSIA）將於23日舉行2025年TSIA年會，有鑑於國際局勢變化迅速，數位經濟蓬勃發展與各領域智慧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。