2025年全球最受信賴公司 30台廠進榜 科技硬體業台積得第一
新聞周刊（Newsweek）公布1,000家「2025年全球最受信賴公司」，台灣有30家進榜，其中，在「科技硬體業」，由台積電（2330）奪得第一，台廠共有14家入榜。
科技硬體業這次入選的45家企業中，前五名依序是台積電、戴爾、Honeywell、蘋果、艾司摩爾（ASML）。入榜的其他台廠，依序是世界先進（第7）、台灣半導體（第11）、聯發科（第12）、華碩（第22）、瑞昱（第24）、鴻海（第25）、和淞科（第33）、南亞電路板（第34）、台達電（第36）、力成（第37）、廣達（第41）、中美矽晶（第43）、鴻準（第44）。
台廠去年有九家公司進榜，依序分別為聯發科、台積電、世界先進、台半、台達電、神基、華碩、瑞昱、創意。
