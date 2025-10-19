AI 工廠大揭密／研華自動化代理 決策利器

想像一個場景，過往一間工廠廠長進入戰情室，會盯著螢幕看所有生產指標，然後跟各單位幹部協調、討論，才能下達生產決策。

現在，廠長只要進入戰情室，AI代理人（AI Agent）就可以依照當天工單排程、物料、人員等各種指標，建議廠長今天該怎麼進行。而現在這種情況已是現在進行式，在研華（2395）林口AI智慧工廠真實上演。

研華是全球工業電腦（IPC）產業龍頭，多年來不斷投入資源打造智慧工廠，隨著生成式AI技術崛起，研華運用原有累積的大量工業自動化經驗，加上最新的生成式AI技術，一座愈來愈聰明的AI智慧工廠應運而生。

在研華林口智慧工廠裡，邊緣AI應用在持續擴大，除了可看到自主移動機器人（AMR）忙碌穿梭於倉儲進行產品搬運，更重要的是，在產線上、戰情室甚至是無塵室裡，AI應用無所不在。

研華邊緣伺服器事業群副總鮑志偉解釋，邊緣AI在智慧工廠裡面，包含三個層次，工廠自動化（FA）、製造自動化（MA）、 流程自動化（PA），這三件事是智慧工廠核心。

其中，工廠自動化是最巨觀的層面，包含企業資源規劃（ERP）、能源管理系統（EMS）、SCADA（資料採集與監視系統），這三個串連所有資料庫，讓應用最佳化，如能源、人力使用有沒有最佳化，這些都可以透過AI的方式，達到最適合的配比。

鮑志偉強調，重點是具有即時性，因為每天物料、勞動力情況都不同，但現在可以運用人工智慧去詢問，今天如何達到最佳配置，「目前大語言模型（LLM）在工廠自動化上，已進入協助決策層面，這就牽涉到AI Agent 。」

鮑志偉指出，AI Agent在工廠自動化裡是非常重要的關鍵要素，能協助管理人員做決策，這也是邊緣AI在工廠自動化最大的好處，研華林口的智慧工廠裡，就已導入部分AI Agent。

下一層次則是中間段的製造自動化，相關領域已發展多年，現在自動化如檢測、運送、包裝，都高度採用AI，以前檢測部分在深度學習進來後，已優化許多，但現在研華工廠的包裝產線上，可以用視覺語言模型（VLM）應用在邊緣端，在製造線裡，邊緣AI應用大幅取代人力。

鮑志偉表示，最後才是流程自動化，這方面更微觀，他會優化一些流程上不確定因素，例如技術員在組裝時，假設產線組裝到一半中斷，可能是料沒裝對，還是技術員不熟悉流程等因素。以前的做法是一個產線有班長，巡視產線看到問題就去協助解決，但現在攝影機架好就好，等於是每一站點都有個小班長在幫你看，讓生產力指標大幅提升。