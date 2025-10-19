AI 工廠大揭密／鴻海機器人大軍衝產能 提升效率、加速流程與降低成本

走進一座巨大的人工智慧（AI）工廠，不分晝夜的運轉，生產智慧手機模具，或是AI伺服器。可是這個工廠，卻看不到什麼人影，生產線充滿著數百台的機器手臂，正在自己操作生產流程，而且這些手臂是互聯相通的，具備感知與解決問題的能力。

正如輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳所描述，未來的AI工廠，將是由機器人指揮機器人，然後幫我們製造機器人與設備。這是AI工廠的未來場景，而鴻海正在打造這樣的未來工廠樣貌。

為何一定要做AI工廠？鴻海（2317）董事長劉揚偉斬釘截鐵表示，「鴻海是提供製造服務的公司，這是我們的本業，因為是我們的本業，一定要精益求精，保持領先，並維持優勢與地位，這是最重要的。」

砸大錢蓋AI工廠，真的有這麼神奇？要知道，鴻海是做模具起家，現在仍是蘋果重要的模具供應商，以模具來說，要能做到外觀平整，沒有瑕疵、接痕、氣泡，讓客戶能夠接受，這需要老師傅的經驗與技術才能做到。

劉揚偉解釋說，以前做模具，全靠老師傅的經驗，但也相當耗費時間，可是導入AI之後，工廠的製造設備可以一下子就跳到八成的水準，然後老師傅再用經驗，調整到100%。AI工廠確實帶來很大的幫助。

AI除了可以精進工廠技術，提升工廠的製造效率，加速製造流程，以及大幅降低成本外，更重要的是，在全球都面臨人才短缺的挑戰下，導入AI可以解決人力不足的難題，因為現在根本沒什麼人想進入工廠工作。

鴻海軟體研發總處處長郭錦斌指出，要新的年輕工作者長時間待在生產線上，愈來愈困難了。而且老師傅也愈來愈少，透過AI或是生成式AI（GAI），可以把老師傅的經驗與技能數位化傳承下來，也同步解決人力缺乏的問題。

鴻海採用GAI之後，新進員工利用數位的AI老師傅，就可以處理80%的問題，工廠技工調整參數的時間，可以降低30%到50%，整體運轉的時間，可以降低7%到22%。可以看出，利用GAI去做智慧製造，是對的方向，也相當有效益。

如何打造一座AI工廠，這必須回到發展AI的三大關鍵，分別是算力、大數據，以及大語言模型。首先，要擁有算力，就是要打造AI硬體建設，也就是設立AI伺服器資料中心，在這方面，輝達提供Taipei-1超級電腦來支持鴻海。

劉揚偉日前宣布，鴻海攜手輝達將在台灣打造最先進的「AI Factory」超級算力中心、規模達100MW，分三階段建設，首階段規劃落腳高雄建置20MW，並評估全台合適地點、其後再分兩階段增建各40MW。

至於大數據，鴻海是製造業起家，本身就擁有很多工業大數據。大語言模型方面，鴻海也以Meta Llama 3.1為基礎架構，打造出首款繁體中文AI大型語言模型FoxBrain，來協助分析、改善鴻海AI工廠所生產的數據。

以前的鴻海工廠，若是設備出了問題，導致生產線停下來，廠長就要找到各自的負責人來詢問，各自的負責人要到各自單位，把資料調出來，調出來之後，做成投影片跟廠長報告，曠日廢時。

鴻海旗下鴻佰科技的燈塔工廠。鴻海／提供

郭錦斌說，現在透過GAI去蒐集設備的數據，直接在GAI大腦裡面，就可以分析哪裡出問題，例如缺某一個料件，導致生產線停止。

而且AI工廠的效益還不僅如此，GAI還會產生如何解決問題的建議方案，而且幫你執行，換句話說，以後只要有一個廠長就可以了，因為工廠擁有機器人大軍，目前鴻海已經有高達80%的設備可以蒐集到數據，有了數據之後，GAI才可以做出判斷，才知道問題在哪裡，進一步解決問題，一旦達到100%的時候，未來巨大的AI工廠恐怕真的只剩下廠長一個人了。