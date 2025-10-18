趨勢科技攜緯創數技 助攻企業AI轉型

因應企業AI轉型需求，趨勢科技與緯創數技投資控股公司簽署合作意向書，結合雙方AI基礎架構與系統整合能力，將打造「全價值鏈全球 AI 轉型工廠」Magna AI公司，專注於為全球企業與組織提供AI驅動的顧問、建構、整合與營運服務共同推動新一代企業AI智慧轉型。

Magna AI致力於成為全球獨特的全價值鏈AI轉型工廠，整合從策略規劃、架構設計、系統整合到營運維運的全方位能力，提供安全、端到端的AI平台，協助企業加速落地人工智慧，邁向智慧型企業的未來。

趨勢科技表示，Magna AI於結合緯創數技在AI硬體與系統整合上的深厚實力，與趨勢科技整合NVIDIA NIM微服務的AI軟體與資安平台技術的領導優勢，透過雙方核心能力的整合，打造出一個統一的「AI工廠模式」，提供安全、端到端的AI平台，助力企業快速構建並部署下一代AI智能工廠。

趨勢科技執行長陳怡樺表示，在AI世界中，安全不再是事後考量而是基礎。透過這家AI公司，將企業級防護嵌入AI轉型的核心，期打造值得信任、安全且具變革力的AI。

緯創數技董事長黃柏漙指出，Magna AI將致力於推動大規模、高效能的AI基礎架構與系統建設，並以緯創數技的戰略支持為後盾，實現具體而可衡量的成果。