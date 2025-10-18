快訊

金鐘60不斷更新／曾莞婷、楊一展摘男女配角獎 「聽海湧」奪迷你劇集獎

金鐘60／不老神顏靠吃靈芝草人？「一代女皇」潘迎紫妙回1句話笑翻全場

鄭麗文當選國民黨主席 盧秀燕神色如常回應1句話

趨勢科技攜緯創數技 助攻企業AI轉型

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

因應企業AI轉型需求，趨勢科技緯創數技投資控股公司簽署合作意向書，結合雙方AI基礎架構與系統整合能力，將打造「全價值鏈全球 AI 轉型工廠」Magna AI公司，專注於為全球企業與組織提供AI驅動的顧問、建構、整合與營運服務共同推動新一代企業AI智慧轉型。

Magna AI致力於成為全球獨特的全價值鏈AI轉型工廠，整合從策略規劃、架構設計、系統整合到營運維運的全方位能力，提供安全、端到端的AI平台，協助企業加速落地人工智慧，邁向智慧型企業的未來。

趨勢科技表示，Magna AI於結合緯創數技在AI硬體與系統整合上的深厚實力，與趨勢科技整合NVIDIA NIM微服務的AI軟體與資安平台技術的領導優勢，透過雙方核心能力的整合，打造出一個統一的「AI工廠模式」，提供安全、端到端的AI平台，助力企業快速構建並部署下一代AI智能工廠。

趨勢科技執行長陳怡樺表示，在AI世界中，安全不再是事後考量而是基礎。透過這家AI公司，將企業級防護嵌入AI轉型的核心，期打造值得信任、安全且具變革力的AI。

緯創數技董事長黃柏漙指出，Magna AI將致力於推動大規模、高效能的AI基礎架構與系統建設，並以緯創數技的戰略支持為後盾，實現具體而可衡量的成果。

AI 趨勢科技 緯創

延伸閱讀

竹市北門市場9600萬重建 今天啟用提升市場功能

經部460億關稅補貼申請逾千件 研發轉型占大宗

外資獲利了結…台積電股價回檔 台股多頭氣勢受挫

緯創揪趨勢科技 設AI轉型工廠

相關新聞

華邦電董座：台灣有幸走在AI浪潮前緣 要格外珍惜這機會

華邦電今天在暨南大學舉行家庭日，董事長焦佑鈞受訪時表示，今年家庭日與往年不同，不僅員工人數成長，整體氣氛也更熱烈。他強調...

DRAM及NOR Flash雙引擎驅動 華邦電明年營收躋身千億元俱樂部

記憶體大廠華邦電總經理陳沛銘今日出席家庭日受訪表示，受惠DRAM及Nor Flash持續雙漲，看旺2026年營運動能，預...

新聞周刊2025全球最受信賴企業 我30間上榜！台積電奪科技硬體業第一

新聞周刊（Newsweek）公布1,000家「2025年全球最受信賴公司」，台灣有30家進榜，科技硬體業占了14家，其中...

董事長焦佑鈞：台廠移美是趨勢 華邦電布局設計銷售

記憶體廠華邦電董事長焦佑鈞今天表示，台灣廠商往美國移動不可避免，這是美國帶動的世界趨勢，台灣應想辦法抓住機會。華邦電會往...

華邦電陳沛銘展望2026年：成第七家千億營收半導體企業

記憶體廠華邦電（2344）總經理陳沛銘18日表示，動態隨機存取記憶體（DRAM）市場供需出現結構性改變，DDR4市場短缺...

台積電先進製程進展 專家：台研發核心海外美製為主

晶圓代工龍頭台積電亞利桑那州廠第一片Blackwell人工智慧晶片晶圓誕生，此外也向中科申報1.4奈米先進製程建廠開工。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。