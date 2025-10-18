英業達合作Dixon 布局印度筆電伺服器在地生產

快訊

中央社／ 台北18日電

代工廠英業達今天表示，與印度當地電子製造龍頭Dixon Technologies成立的合資公司Dixon IT Devices Private Limited已完成交易，雙方攜手布局印度IT硬體市場，推動筆電、伺服器、桌機及電子零組件在印度的在地化生產。

英業達透過新聞稿指出，4月30日已與DixonTechnologies簽署合資協議，英業達持股40%、Dixon持股60%。

英業達總經理蔡枝安透過新聞稿表示，Dixon是印度最具規模與實力的電子製造商之一，與印度政府推動製造業在地化的政策高度契合，此次英業達與Dixon合資，將結合Dixon在地製造能力，與英業達在工程技術、供應鏈管理及系統整合方面能力，提升英業達在印度市場的營運彈性與服務深度，打造多元化製造布局，強化供應鏈韌性，助力英業達實現全球化的長遠戰略。

英業達今天在輔仁大學舉辦50周年運動家庭日，邀請近1萬名集團員工與眷屬共襄盛舉，蔡枝安與集團高階主管到場同歡。

英業達說明，集團積極推動全彈性工時制度，讓員工可依個人與家庭需求自由安排時間，2024年起提高生育補助至新台幣6.6萬元，並提供定期健康檢查、健康講座與EAPs員工協助方案，守護員工身心健康。

