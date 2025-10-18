英業達50周年運動家庭日「跨越50 敢夢敢做」 近萬人共襄盛舉

英業達（2356）18日於輔仁大學舉辦50周年運動家庭日，邀請近1萬名集團同仁與眷屬共襄盛舉，總經理蔡枝安與集團高階主管皆到場同樂。運動家庭日以「超越50 敢夢敢做」為主題，並結合雇主品牌精神「We Are Inventors．We Make Dreams Happen」，現場首播品牌主題曲，並透過一系列創意競賽與親子互動活動，讓同仁在歡笑與汗水中感受團隊凝聚與築夢的力量。

本次運動家庭日由味全龍啦啦隊韓籍成員金娜妍領軍，帶領小龍女們熱鬧開場，隨後由人氣主持人楊正磊與蔡尚樺接棒主持，以輕快節奏串聯整日歡樂時光。此外，由李詩欽董事、卓桐華董事分別授旗予領隊以及將聖火傳遞給不同世代代表，寓意英業達薪火相傳、世代共榮、攜手邁向新篇章。

現場設有六大競賽與親子趣味挑戰，透過競賽展現英業達人「敢夢、敢做」的團隊精神，並集結超過60家美食與文創手作攤位、胖卡餐車，以及多元親子舞台活動，包括超人力霸王奧米加、小紅莓姊姊與大樹哥哥、溜溜球快手秀、奇幻泡泡秀、神奇魔術互動等表演，為家庭帶來滿滿驚喜與笑聲，壓軸則由金曲歌手家家登台獻唱，以溫暖歌聲為活動畫下感動句點。

英業達表示，運動家庭日凝聚同仁與家庭情感，不僅是英業達五十年來團結與共創的縮影，也體現對「工作與生活平衡（Work-Life Balance）」的重視。為實踐ESG永續發展的長期承諾，英業達積極推動全彈性工時制度，並於50周年推出「In-portant Day」英業達人專屬假期，讓同仁可依個人與家庭需求自由安排時間；同時自2024年起提高生育補助至6.6萬元，並提供定期健康檢查、健康講座與EAPs員工協助方案，全方位守護員工身心健康。

英業達期盼透過此次家庭日，讓每位同仁與家人共同感受「We Make Dreams Happen」的精神，攜手邁向下一個更美好的50年。