快訊

金鐘60不斷更新／特別貢獻獎葉輝龍、「國民阿嬤」陳淑芳 戲劇得獎名單一次看

國民黨主席選舉結果出爐 鄭麗文勝出得票率破五成

發表黨主席勝選感言 鄭麗文喊話民進黨「共好雙贏」不要再惡鬥內耗

英業達50周年運動家庭日「跨越50 敢夢敢做」 近萬人共襄盛舉

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

英業達（2356）18日於輔仁大學舉辦50周年運動家庭日，邀請近1萬名集團同仁與眷屬共襄盛舉，總經理蔡枝安與集團高階主管皆到場同樂。運動家庭日以「超越50　敢夢敢做」為主題，並結合雇主品牌精神「We Are Inventors．We Make Dreams Happen」，現場首播品牌主題曲，並透過一系列創意競賽與親子互動活動，讓同仁在歡笑與汗水中感受團隊凝聚與築夢的力量。

本次運動家庭日由味全龍啦啦隊韓籍成員金娜妍領軍，帶領小龍女們熱鬧開場，隨後由人氣主持人楊正磊與蔡尚樺接棒主持，以輕快節奏串聯整日歡樂時光。此外，由李詩欽董事、卓桐華董事分別授旗予領隊以及將聖火傳遞給不同世代代表，寓意英業達薪火相傳、世代共榮、攜手邁向新篇章。

現場設有六大競賽與親子趣味挑戰，透過競賽展現英業達人「敢夢、敢做」的團隊精神，並集結超過60家美食與文創手作攤位、胖卡餐車，以及多元親子舞台活動，包括超人力霸王奧米加、小紅莓姊姊與大樹哥哥、溜溜球快手秀、奇幻泡泡秀、神奇魔術互動等表演，為家庭帶來滿滿驚喜與笑聲，壓軸則由金曲歌手家家登台獻唱，以溫暖歌聲為活動畫下感動句點。

英業達表示，運動家庭日凝聚同仁與家庭情感，不僅是英業達五十年來團結與共創的縮影，也體現對「工作與生活平衡（Work-Life Balance）」的重視。為實踐ESG永續發展的長期承諾，英業達積極推動全彈性工時制度，並於50周年推出「In-portant Day」英業達人專屬假期，讓同仁可依個人與家庭需求自由安排時間；同時自2024年起提高生育補助至6.6萬元，並提供定期健康檢查、健康講座與EAPs員工協助方案，全方位守護員工身心健康。

英業達期盼透過此次家庭日，讓每位同仁與家人共同感受「We Make Dreams Happen」的精神，攜手邁向下一個更美好的50年。

英業達 親子

延伸閱讀

英業達營收／9月605億元創同期新高 受惠美中CSP同步拉貨

受惠GB系列伺服器出貨放量、OpenAI 與輝達合作 大摩點讚三台廠

英業達捷克新廠開幕 陳立國：持續助台商深耕與拓歐

蔡尚樺街頭慘摔「四腳朝天、下巴敲在地板上」！曝傷照嘆：樂極生悲

相關新聞

華邦電董座：台灣有幸走在AI浪潮前緣 要格外珍惜這機會

華邦電今天在暨南大學舉行家庭日，董事長焦佑鈞受訪時表示，今年家庭日與往年不同，不僅員工人數成長，整體氣氛也更熱烈。他強調...

DRAM及NOR Flash雙引擎驅動 華邦電明年營收躋身千億元俱樂部

記憶體大廠華邦電總經理陳沛銘今日出席家庭日受訪表示，受惠DRAM及Nor Flash持續雙漲，看旺2026年營運動能，預...

新聞周刊2025全球最受信賴企業 我30間上榜！台積電奪科技硬體業第一

新聞周刊（Newsweek）公布1,000家「2025年全球最受信賴公司」，台灣有30家進榜，科技硬體業占了14家，其中...

董事長焦佑鈞：台廠移美是趨勢 華邦電布局設計銷售

記憶體廠華邦電董事長焦佑鈞今天表示，台灣廠商往美國移動不可避免，這是美國帶動的世界趨勢，台灣應想辦法抓住機會。華邦電會往...

華邦電陳沛銘展望2026年：成第七家千億營收半導體企業

記憶體廠華邦電（2344）總經理陳沛銘18日表示，動態隨機存取記憶體（DRAM）市場供需出現結構性改變，DDR4市場短缺...

台積電先進製程進展 專家：台研發核心海外美製為主

晶圓代工龍頭台積電亞利桑那州廠第一片Blackwell人工智慧晶片晶圓誕生，此外也向中科申報1.4奈米先進製程建廠開工。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。