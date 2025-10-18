新聞周刊2025全球最受信賴企業 我30間上榜！台積電奪科技硬體業第一

新聞周刊（Newsweek）公布1,000家「2025年全球最受信賴公司」，台灣有30家進榜，科技硬體業占了14家，其中台積電拉下艾司摩爾（ASML），奪得業界第一。

科技硬體業這次入選的45家企業中，前五名依序是台積電、戴爾、霍尼威爾、蘋果、艾司摩爾（ASML）。

科技硬體業入榜的其他台廠，依序是世界先進（第七）、台灣半導體（第11）、聯發科（第12）、華碩（第22）、瑞昱（第24）、鴻海（第25）、和淞科（第33）、南亞電路板（第34）、台達電（第36）、力成（第37）、廣達（第41）、中美矽晶（第43）、鴻準（第44）。

台廠去年有九家公司進榜，依序為聯發科、台積電、世界先進、台半、台達電、神基、華碩、瑞昱、創意。

台灣企業在其他各產業名列前茅的有玉山金（銀行業，排名第六）、美利達（消費品，排名第37）、中國信託（金融服務及投資，排名第47）、全家（食品飲料，排名第46）、大樹（醫療保健，排名第48）、台船（工業機器和設備，排名第43）、東和鋼鐵（材料和化學，排名第45）、中華電信（軟體和電信，排名第26）。

這是新聞周刊第三年舉辦這項評選，共表彰了20個國家1,000家公司，依據6.5萬名受訪者的調查，從「顧客信任」、「投資人信任」和「員工信任」三大面向進行評估，並結合網路輿情分析，參考約50萬筆相關討論資料。

新聞周刊總編輯康寧漢女士（Jennifer H. Cunningham）指出，消費者普遍認為，企業的信任感來自產品品質和價值、品牌聲譽，以及客戶體驗。她說：「若企業能重視這些面向，往往能帶來正面效益──有87%的消費者表示，他們願意為信任的品牌支付更高價格，而非選擇其他品牌。 」不過，她也強調，信任並非憑空而來，企業必須不斷展現實力，才能證明自己值得被信賴。