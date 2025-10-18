聯華神通集團首次舉辦全集團家庭日 近2000人齊聚盛大空前

聯華神通集團旗下全體關係企業，今日聯合中華穀類食品工業技術研究所與新北市十三行博物館，共同盛大舉辦「食在地‧享永續」集團家庭日活動，吸引近700個家庭、約2000人共襄盛舉。

今年也是首次全集團共同舉辦的家庭日。參與企業包括神達控股旗下神達數位、神雲科技、神達電腦；聯強國際；聯華實業控股旗下聯華製粉、聯華置產；神基控股旗下神基科技、漢通科技；神通資科、聯成化科、聯華林德氣體、豐達科技及華孚科技等全體企業同仁熱情參與。

榖研所「烘焙體驗」，超過300組親子在榖研所講師帶領下，DIY老婆餅與法式雪紡酥，體驗潔淨標章烘焙的美味與精神。全面落實環保行動，「零碳健行」從榖研所出發經下罟子漁港至十三行博物館，感受八里海岸自然生態與永續生活的和諧共生。於十三行博物館陽光廣場，設有「無添加創藝市集」及「二手惜福攤位」，闔家同樂，聯華製粉旗下「沛森PETSON」品牌的寵物餅乾DIY，親手製作健康餅乾，現場餵食家中毛孩，體現愛與永續同行的溫馨主題。此外，響應環保愛地球，提供循環餐具租借服務，同仁亦自備餐具、水壺，取代一次性瓶裝水，實踐減塑行動。

聯華神通集團總裁苗豐強親臨現場致詞說：「麵粉是麵包的靈魂，也是聯華神通集團的起點，歷經70多年的成長茁壯、開枝散葉，我們已經從麵粉跨越到電子世界，從傳統產業走到『萬物互聯』邁向AI（人工智慧）的時代，從一粒麥子到無限可能，聯華神通集團發展成為跨足多個不同領域的大家庭；這次家庭日就用麵粉多樣用途的特性來設計活動，包含烘焙體驗、多樣餐飲市集，邀請同仁及其家屬一同參與，真正把大家『糰』結在一起；家庭日不僅是員工凝聚情感、共享家庭時光的活動，也是我們推動ESG的具體實踐。」

別出心裁的是，聯華神通集團總裁苗豐強、育秀教育基金會董事長景虎士及執行長苗華斌、聯強國際總裁杜書伍、神通資科董事長蘇亮、聯成化科資深副總徐造華、聯華控股總經理林信宏、聯華製粉總經理張維章、神達電腦資深副總姜易成、穀研所所長施坤河等關係企業主管在現場掛上以竹簡書寫的「MiTAC SYNNEX永續願景」，象徵集團永續信念的傳承。

神達控股總經理何繼武於竹簡提筆寫下「MiTACSYNNEX永續願景」，透過創新和研發，實踐環境、經濟、社會的進步，致力成為領先的永續企業。

活動也邀請財團法人基督教芥菜種會類家庭服務的照顧者和孩子一同參與，讓孩子與家長在陽光草地上野餐、奔跑，品嘗無添加美食、探索十三行史前凱達格蘭族故事，體驗文化、自然與社會共融的美好時光。