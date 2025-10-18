華邦電董座：台灣有幸走在AI浪潮前緣 要格外珍惜這機會

華邦電今天在暨南大學舉行家庭日，董事長焦佑鈞受訪時表示，今年家庭日與往年不同，不僅員工人數成長，整體氣氛也更熱烈。他強調，公司最重視的是讓員工「在工作中感到愉快與有成就感」，家庭日正是凝聚團隊向心力的重要時刻。今年員工情緒高昂，反映出企業營運穩健、士氣旺盛。

談及公司營運，他坦言，「今年其實是驚濤駭浪的一年。」上半年市場變化劇烈，但第三季起情勢轉好，整體表現優於預期，「雖然還有三個月，但今年應該會是一個不錯的年。」

至於明年展望，他半開玩笑表示：「他還是老話一句，還是今朝有酒今朝醉！」因為國際變局快速，未來幾個月情勢如何仍難預料。

他指出，目前AI（人工智慧）發展異常火熱，但一般經濟活動並未同樣蓬勃，「這帶來產能排擠的現象，不只是華邦電，全台許多產業都面臨相同狀況。」不過他認為，這反而是台灣的幸運，因為AI高附加價值的需求讓台灣廠商有機會調整策略、強化競爭力，「台灣能走在科技前緣，對整體經濟發展絕對是加分的，台灣要格外珍惜。」

針對美中角力與稀土爭議，他認為這只是地緣政治談判的籌碼之一，「就算不是稀土，也會有別的議題被拿出來談，雙方都在尋求一個雙贏的結論。」他表示外界難以得知實際談判內容，只能靜待最終結果再研判影響。

至於大環境景氣，他分析，能緊貼科技浪潮的產業表現會突出，「台灣正好處在這個位置。」但也坦言台灣資源有限，應聚焦能掌握的領域，「等AI熱潮過去，可能要再思考下一步的產業策略。」

被問到「護國神山」加速赴美設廠及被美國要求晶片五五分議題時，他指出，台灣資源外移是全球趨勢，「這是台灣第三次製造業外移！先往東南亞、再往中國，現在往美國。」不過他也強調，企業的布局不等同於政府政策，他說：「55分這個比例是美方期待，企業會依自身策略決定最合適的發展方式。」

至於華邦電自身是否赴美設點，他明確回應：「我們一定會布局美國，但不會在美國本土做前端晶圓製造。」他笑說，「我們是小公司（現場媒體哄然大笑，因為稍早總經理才說明年要躋身千億元）」，公司一定會去北美布局，但會聚焦設計、銷售與應用開發等可行領域，不會花大錢，但能靈活掌握市場變化。

談到明年展望，他表示高雄新廠將是亮點，「不敢說多亮，但至少不會再是包袱，會是賺錢的金雞了。」顯示華邦電在穩健經營中持續強化南台灣製造基地的競爭力。