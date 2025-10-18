快訊

不斷更新／星光大道登場！戲劇金鐘生死鬥 「星空下的黑潮島嶼」16項入圍領先

國民黨主席選情空前緊繃「鄭麗文持續領先」 朱立倫18時發表談話

對話截圖是真的！拿央廣工程師委任律師函作證 黃國昌下周要告了

聽新聞
0:00 / 0:00

華邦電董座：台灣有幸走在AI浪潮前緣 要格外珍惜這機會

聯合報／ 記者簡永祥／南投即時報導
華邦電董座焦佑鈞表示，台灣有幸走在AI浪潮的前緣，要格外珍惜這個機會。記者簡永祥／攝影
華邦電董座焦佑鈞表示，台灣有幸走在AI浪潮的前緣，要格外珍惜這個機會。記者簡永祥／攝影

華邦電今天在暨南大學舉行家庭日，董事長焦佑鈞受訪時表示，今年家庭日與往年不同，不僅員工人數成長，整體氣氛也更熱烈。他強調，公司最重視的是讓員工「在工作中感到愉快與有成就感」，家庭日正是凝聚團隊向心力的重要時刻。今年員工情緒高昂，反映出企業營運穩健、士氣旺盛。

談及公司營運，他坦言，「今年其實是驚濤駭浪的一年。」上半年市場變化劇烈，但第三季起情勢轉好，整體表現優於預期，「雖然還有三個月，但今年應該會是一個不錯的年。」

至於明年展望，他半開玩笑表示：「他還是老話一句，還是今朝有酒今朝醉！」因為國際變局快速，未來幾個月情勢如何仍難預料。

他指出，目前AI（人工智慧）發展異常火熱，但一般經濟活動並未同樣蓬勃，「這帶來產能排擠的現象，不只是華邦電，全台許多產業都面臨相同狀況。」不過他認為，這反而是台灣的幸運，因為AI高附加價值的需求讓台灣廠商有機會調整策略、強化競爭力，「台灣能走在科技前緣，對整體經濟發展絕對是加分的，台灣要格外珍惜。」

針對美中角力與稀土爭議，他認為這只是地緣政治談判的籌碼之一，「就算不是稀土，也會有別的議題被拿出來談，雙方都在尋求一個雙贏的結論。」他表示外界難以得知實際談判內容，只能靜待最終結果再研判影響。

至於大環境景氣，他分析，能緊貼科技浪潮的產業表現會突出，「台灣正好處在這個位置。」但也坦言台灣資源有限，應聚焦能掌握的領域，「等AI熱潮過去，可能要再思考下一步的產業策略。」

被問到「護國神山」加速赴美設廠及被美國要求晶片五五分議題時，他指出，台灣資源外移是全球趨勢，「這是台灣第三次製造業外移！先往東南亞、再往中國，現在往美國。」不過他也強調，企業的布局不等同於政府政策，他說：「55分這個比例是美方期待，企業會依自身策略決定最合適的發展方式。」

至於華邦電自身是否赴美設點，他明確回應：「我們一定會布局美國，但不會在美國本土做前端晶圓製造。」他笑說，「我們是小公司（現場媒體哄然大笑，因為稍早總經理才說明年要躋身千億元）」，公司一定會去北美布局，但會聚焦設計、銷售與應用開發等可行領域，不會花大錢，但能靈活掌握市場變化。

談到明年展望，他表示高雄新廠將是亮點，「不敢說多亮，但至少不會再是包袱，會是賺錢的金雞了。」顯示華邦電在穩健經營中持續強化南台灣製造基地的競爭力。

華邦電總經理陳沛銘在家庭日致詞時表示，華邦電第三季受惠客戶需求激增，將繳出不錯成績，也宣布第三季大家可以領到業績獎金了！他透露華邦電將在結算財報隔兩個月後發出，也就是員工11月可領到獎金。

華邦電董事長焦佑鈞（左三）和總經理陳沛銘（右一）主持華邦電家庭日。副總統蕭萬長夫婦（左一及左二）特地參加。記者簡永祥／攝影
華邦電董事長焦佑鈞（左三）和總經理陳沛銘（右一）主持華邦電家庭日。副總統蕭萬長夫婦（左一及左二）特地參加。記者簡永祥／攝影

華邦電 AI 記憶體

延伸閱讀

董事長焦佑鈞：台廠移美是趨勢 華邦電布局設計銷售

一周熱門零股／指數型、高息 ETF 交投重心

習近平打爛好牌！彭博：稀土管制做過頭 給川普扳回機會

外資買超117億元！買超華邦電、鴻海最多 台積電收1485元天價卻遭賣超

相關新聞

華邦電董座：台灣有幸走在AI浪潮前緣 要格外珍惜這機會

華邦電今天在暨南大學舉行家庭日，董事長焦佑鈞受訪時表示，今年家庭日與往年不同，不僅員工人數成長，整體氣氛也更熱烈。他強調...

DRAM及NOR Flash雙引擎驅動 華邦電明年營收躋身千億元俱樂部

記憶體大廠華邦電總經理陳沛銘今日出席家庭日受訪表示，受惠DRAM及Nor Flash持續雙漲，看旺2026年營運動能，預...

董事長焦佑鈞：台廠移美是趨勢 華邦電布局設計銷售

記憶體廠華邦電董事長焦佑鈞今天表示，台灣廠商往美國移動不可避免，這是美國帶動的世界趨勢，台灣應想辦法抓住機會。華邦電會往...

華邦電陳沛銘展望2026年：成第七家千億營收半導體企業

記憶體廠華邦電（2344）總經理陳沛銘18日表示，動態隨機存取記憶體（DRAM）市場供需出現結構性改變，DDR4市場短缺...

台積電先進製程進展 專家：台研發核心海外美製為主

晶圓代工龍頭台積電亞利桑那州廠第一片Blackwell人工智慧晶片晶圓誕生，此外也向中科申報1.4奈米先進製程建廠開工。...

奧丁丁在那斯達克「直接掛牌」上市 首日市值衝49億美元

金融科技業者奧丁丁集團宣布，母公司OBOOK Holdings Inc.在美國時間16日於那斯達克市場完成掛牌與交易。奧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。