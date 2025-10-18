董事長焦佑鈞：台廠移美是趨勢 華邦電布局設計銷售

記憶體廠華邦電董事長焦佑鈞今天表示，台灣廠商往美國移動不可避免，這是美國帶動的世界趨勢，台灣應想辦法抓住機會。華邦電會往美國布局，但不是前段製造，而是設計、銷售及應用發展。

華邦電在暨南大學舉辦家庭日活動，焦佑鈞受訪說，早期台灣製造業移往東南亞，1990年代之後往大陸遷移，這次台灣企業移往美國，是美國帶動的世界趨勢，台灣應想辦法抓到趨勢的機會。

至於先前傳出台灣和美國晶片製造五五分說法，焦佑鈞表示，這是美國的期待，個別企業會在趨勢中尋找最適合的發展策略。

焦佑鈞說，華邦電絕對會前往美國布局，但是不會花大錢布局，不會在美國從事前段製造，而是以設計、銷售及應用發展為主。

對於今年營運表現，焦佑鈞表示，今年有點驚濤駭浪，世界變化太快，上半年充滿變數，第3季還不錯，最近幾個月超乎想像，市場氛圍很不一樣，感覺今年應該是不錯的一年。目前人工智慧（AI）非常熱門，但是一般市場不如AI蓬勃。

至於動態隨機存取記憶體（DRAM）近期市況火熱，焦佑鈞說，由於AI需求太熱，使得DDR4產能被排擠，台灣產業界也都面臨類似情況，廠商都在調整資源及策略，因應高價值的AI需求。

焦佑鈞認為，這一波記憶體景氣循環並不會與過去不同，2年的景氣循環主要來自於建廠速度，當供應商認為生意很好便會擴充，總有一天供應量會滿足需求。

他表示，DDR4市況好是因為AI需求好，高頻寬記憶體（HBM）造成產能排擠所致，DDR4市況是落後指標，DDR4榮景能維持多久，視AI而定。

焦佑鈞指出，台灣非常幸運能夠走在科技前緣並抓住市場機會，這對經濟發展帶來非常高的價值，希望企業繼續維持領先地位，讓台灣經濟不斷穩健向前走。