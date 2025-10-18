DRAM及NOR Flash雙引擎驅動 華邦電明年營收躋身千億元俱樂部

記憶體大廠華邦電總經理陳沛銘今日出席家庭日受訪表示，受惠DRAM及Nor Flash持續雙漲，看旺2026年營運動能，預期明年營收將挑戰「千億元」大關，成為繼台積電、聯電、日月光、聯發科、瑞昱、聯詠之後，台灣史上第七家躋身台灣半導體「千億俱樂部」，與等業者並列。

陳沛銘強調，今年7月以來市場景氣明顯回溫，訂單湧現，尤其DDR4與NOR Flash兩大產品線需求強勁，為營運注入雙重成長動能。

陳沛銘表示，「從7月開始，我們真的感受到市場的溫度。」不僅原有客戶拉貨積極，過去難以打入的大客戶也主動上門洽談合作，甚至開出多年期長約。這種情況在過去兩三年幾乎未曾出現，顯示記憶體市場已走出低迷。

他分析，這波轉折主要來自DRAM市場結構性改變。全球三大DRAM製造商陸續轉進12奈米以下製程節點，但根據JEDEC規範，DDR4不允許採用錯誤更正碼（Error Correction-Code）電路，因此製程推進至生產13奈米以下生產DDR5，將無法再回頭生產DDR4。這也意謂大廠一旦轉入13奈米以下製程，就幾乎「回不來」DDR4市場，使得DDR4供應量驟減。

陳沛銘解析，目前全球能穩定供應DDR4的僅剩華邦電與南亞科兩家廠商。隨市場供給吃緊，客戶紛紛提前鎖單、簽下長期合約。華邦電表示，DDR4需求強勁、短期供需難以平衡，價格維持高檔。相對地，DDR5因大廠刻意壓價促轉換，出現「價格倒掛」現象。公司分析，PC市場確實會逐步導入DDR5，但網通、車用等產品多採22奈米設計，若強行轉換成本過高，短期仍以DDR4為主流。

面對市場機會，華邦電積極啟動擴產。高雄廠現有月產能約1.5萬片，公司預計於10月底董事會討論新的投資案，最快明年啟動擴充，實際資本支出金額及增加產能將於董事會決議後公布。

陳沛銘指出，華邦電最新16奈米製程已完成生產認證（CPR），將從20奈米節點轉進16奈米，產出預計提升約30%顆粒產出。目前設備交期約九至12個月，較先前15個月明顯改善，若計畫順利推進，明年第3、4季即可見效益。

除了DRAM產品外，華邦電在NOR Flash市場同樣受惠需求成長。公司為全球NOR Flash龍頭，第3季出貨明顯上升，主因車用、PC及網通應用熱絡，加上市場儲存容量提升，從256MB升至512MB，單片用量倍增，推升整體需求。「第3季已出現漲價，第4季仍有再漲空間。」公司高層指出。

展望後市，陳沛銘預期第4季至明年第1季營收將持續成長，獲利亦可望改善。若市場需求延續、DDR4與NOR Flash供應維持緊縮，公司明年營收挑戰千億元並非遙不可及。

陳沛銘強調，將在維持獲利穩健的前提下，持續投資先進製程與擴產，確保供應能力與產品競爭力兼具。「我們希望2026年不僅營收創高，也能讓華邦跨入台灣半導體千億俱樂部。」