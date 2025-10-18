次世代通訊應用時代來臨 數產署邀國內外專家研討未來發展

在5G、低軌衛星、人工智慧與雲端服務浪潮推動下，全球通訊基礎設施升級加速，不僅帶來數位轉型契機，也讓資安防護成為產業與國家必須面對的核心課題。數位發展部數位產業署17日舉辦「次世代通訊應用暨資安協作國際論壇」，以「跨越5G、邁向次世代」為主軸，邀請來自日本、歐盟等國際專家及國內產官學代表，透過專題演講、跨國合作簽署與談，深入探討衛星應用服務需求與未來全球合作模式，協助各界掌握趨勢、強化臺灣在國際產業鏈的角色。

數位產業署副署長陳慧敏致詞時指出，數位發展部秉持「資安即國安」的核心理念，將資安視為數位發展的基石，希望透過本次活動，凝聚國內外專業與智慧，共同為臺灣打造更具戰略地位的未來。上午首先舉行「次世代通訊資安協作聯盟（NextCom CASTLE）」揭牌更名儀式，新聯盟承續「5G CASTLE資安協作聯盟」基礎，並拓展至6G、低軌衛星、通訊設備資安及場域維運防護，未來將透過國際標準對接、案例驗證與技術回饋，建立通訊與衛星的檢測驗證機制，打造安全可信的跨域協作生態圈。此一轉型將協助臺灣產業提升自主防護能量，並與國際標準接軌，實踐「數位轉型領航，資安是基石」的願景。

隨後展開三場專題演講，邀集了Palo Alto Networks顧問藍博彥、資策會產業情報研究所分析師蘇奕霖、以及臺北晶華酒店執行副總經理羅明威，解析5G在各領域的應用潛力與臺灣發展策略。

下午議程聚焦次世代通訊趨勢與國際合作討論，由資策會與日本XG Mobile Promotion Forum（簡稱XGMF）簽署合作備忘錄（MOU），並由數位產業署長林俊秀見證。

林俊秀表示，希望透過本次MOU的簽署，使台灣與日本在5G、6G、非地面網路 (如LEO) 等次世代通訊應用推廣上展開更緊密的合作，期許台日共築通訊創新應用生態圈，加速創新應用落地並拓展亞太市場。隨後三位國際專家發表主題演講：XGMF的NTN 計畫主持人豊嶋守生博士介紹「日本次世代通訊發展：非地面網路(NTN)推廣計畫與應用案例」；日本Space Shift執行長金本成生則以「用 AI 分析衛星數據：從觀測到洞見」為題，展示如何透過衛星數據與人工智慧分析技術推動應用落地；來自波蘭物聯網暨人工智慧聚落(SINOTAIC)發起者Marek Ostafil則發表「展望太空：歐盟衛星計畫與數據應用」，解析歐洲在太空產業布局與數據應用的最新趨勢。

壓軸綜合座談以「衛星應用服務的需求與未來全球合作探索市場需求，建立永續發展的策略聯盟」為題，由中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍與三位國外講者，及我國智庫驅動執行長劉嘉凱、攸泰科技歐亞事業部助理副總經理楊秉叡共同交流，議題包含日歐推動衛星數據應用的經驗；探討開源社群在數據應用的角色；針對跨國策略聯盟提出合作機制，例如示範場域、聯合研發與資料共享平台等；以及針對未來短中長期國際合作方向進行討論。展現出國內外產官學研社群協力的生態能量，也勾勒出臺灣與國際共創永續的願景。

「次世代通訊應用暨資安協作國際論壇」完整串聯政策願景、產業應用與國際合作三大面向，展現我國在次世代通訊與資安領域的前瞻布局。透過聯盟更名，臺灣將資安協作推向更高層次，並與5G、衛星應用及未來6G發展緊密結合；專題演講凸顯技術落地的實務價值；MOU簽署與國際專家分享，則強化亞太與歐洲間的合作網絡；跨界座談更進一步凝聚多元觀點，共繪全球合作藍圖。

數位發展部數位產業署強調，資安是推動數位轉型永續發展的根本，論壇的不僅是產業掌握趨勢的平台，也提升臺灣國際能見度、為跨域合作奠定基礎。未來除持續深化「次世代通訊資安協作聯盟」的角色，將推動可信、安全且具韌性的數位通訊生態系，與各界攜手迎向次世代挑戰與機會。