看好台灣機器人前景 達明黃識忠：強化非紅供應鏈

中央社／ 台北18日電
達明營運長黃識忠（圖）接受中央社專訪指出，台灣機器人供應商具有競爭力，應與「紅色供應鏈」相互區隔。中央社
達明在9月下旬掛牌上市，宣示打造台灣機器人品牌的決心，市場抱以高度期待。面對中國強勢進軍人形機器人的企圖心，達明營運長黃識忠接受中央社專訪時表示，台灣機器人供應商具有競爭力，應與「紅色供應鏈」相互區隔。

黃識忠在達明桃園龜山總部接受中央社團隊專訪，他帶領團隊進入難得對外開放的人形機器人實驗室，並分享他對台灣發展人形機器人前景，以及對中國相關產業的看法。

觀察人形機器人發展，包括中國、美國、日本、德國、韓國等大廠積極切入，中國廠商尤其企圖心強烈。

黃識忠分析，目前中國人形機器人產品，仍以控制肢體運動的「小腦」硬體平台為核心，透過「紅色供應鏈」將人形機器人的成本壓到最低，短期客戶需求多是國營研究單位和學校實驗機構。

至於中國人形機器人是否用人工智慧（AI）驅動各項功能，他笑說，「那就是另外一件事了」。

另一方面，日本很早布局人形機器人，其中本田（Honda）20多年前就開發出ASIMO人形機器人，但2022年已宣布退役。

黃識忠指出，當時人形機器人透過程式設計，用「小腦」控制人形機器人踢球或跑步等動作，已達到一定程度的功能；但是光用程式控制人形機器人還不夠，現在人工智慧大語言模型（LLM）及視覺語言模型（VLM）等愈來愈成熟，人形機器人的智慧功能得以實現。

黃識忠指出，達明正開發具備人工智慧能力的人形機器人，要能真正在製造業實際場域、可靈機應變解決廠商生產製造實際問題的機器人，「人工智慧技術才能真正提升人形機器人的附加價值」。

對於台灣發展機器人產業，黃識忠樂觀期待。他表示，台灣製造業具有一定規模的生產能量，特別是在資通訊（ICT）和半導體生產製造，台灣「屬於大國規模」。

他認為，台灣發展人形機器人，一定要善用既有資通訊和半導體製造及生態系的優勢條件；先在台灣擅長且熟悉的半導體和資通訊業界，落實人形機器人應用，建立扎實的根基後，再進一步拓展其他應用場域。

對於台灣機器人供應鏈，黃識忠表示，台灣廠商在機器人關節模組具有一定競爭實力，並有台灣廠商提供部分關鍵零組件給美國機器人企業。

黃識忠建議，台灣機器人供應商應該與「紅色供應鏈」相互區隔，打造產品性能差異化特色與優勢，這樣才能打造台灣機器人產業的競爭力，「產品若一模一樣會有問題」。

在人才培養上，黃識忠期盼產官學研加大力度擴增人才庫。他坦言，目前台灣每年發表與機器人相關研究論文的碩、博士生，大約500名，這些人才不一定直接進入機器人產業，反而可能先被半導體產業吸納。

黃識忠建議，研發人形機器人相當著重研發技術能力培養，物理、工程數學、機器人學、動力學等專業能力要求也高，要培養並留住人才在機器人產業發揮所長，達明創造薪資激勵和職場研發熱情等誘因條件，長期規劃營運每年成長的目標，期盼更多新血在達明一展長才。

