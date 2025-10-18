黃識忠：採輝達平台開發人形機器人大腦 拚明年量產

達明協作機器人品牌已躋身全球前3大廠，在人形機器人的進展備受期待。達明營運長黃識忠與AI視覺應用和人形智創中心部門主管近日接受中央社團隊專訪，黃識忠透露，採用輝達（NVIDIA）大腦的人形機器人，最快2026年量產。

達明位於桃園龜山總部的人形機器人實驗室罕見對外曝光，黃識忠表示，以協作機器人為基礎，達明規劃進軍人形機器人市場。

達明人形智創中心經理黃國瑋說明，達明規劃自主掌握人形機器人關鍵零配件，發揮既有協作機器人關節模組製造能力，開發人形機器人關節模組整合技術。達明也規劃布局人形機器人全身控制器及自主平衡元件等，目前，達明人形機器人研發團隊已有數十人規模。

黃識忠透露，達明長期與人工智慧（AI）晶片大廠輝達合作，在人形機器人技術領域，達明定期與輝達召開會議，達明採用輝達人形機器人平台，布局大腦硬體技術，內部驗證持續進行中，預期達明人形機器人最快2026年進入量產。

展望人形機器人業績貢獻，黃識忠評估，最快3年至5年後，市場剛性需求可望浮現，人形機器人有機會開始小量出貨並貢獻營收。

在應用端方面，黃國瑋指出，目前已有包括半導體晶圓代工、封裝測試及其他電子大廠客戶，與達明洽談採用人形機器人的可能性，母企業廣達集團也相當有興趣；預期未來場域涵蓋製造業生產、巡檢、目檢、檢測等應用，也包括AI伺服器機櫃檢測等。

在協作型機器人領域，達明持續發揮品牌效應。產業人士指出，達明已是全球前3大協作型機器人廠商，前兩大廠包括丹麥優傲機器人UR（UniversalRobots）和日本發那科（Fanuc），最近出售給日本軟銀集團（SoftBank Group）的瑞士ABB機器人部門、庫卡（KUKA）、日本安川電機（YASKAWA）、日本川崎重工（Kawasaki）等，也正積極布局。

達明視覺應用事業處處長黃鐘賢主導達明機器人視覺軟體工程團隊，與硬體和電控工程師一同合作，從當初僅2至3人的小規模，如今成長至將近30人的團隊。他說，將視覺感測技術整合到機械手臂，這是以往市場從未有過的經驗，正是達明協作型機器人市場差異化所在。

達明進一步開發AI視覺辨識技術，2022年在市場推出內建AI視覺辨識能力的協作機器人解決方案，擴大達明協作型機器人的應用廣度，AI應用也開啟協作型機器人在品檢自動化應用的新藍海商機。

黃鐘賢指出，目前達明AI視覺協作機器人不僅應用在晶圓代工廠夾取晶圓盒外，在其他電子業的組裝、測試、包裝等產線工序也大展身手，包括印刷電路板、OEM大廠AI伺服器檢測、半導體封裝測試廠產線等。

除了半導體和電子業，黃識忠透露，達明AI協作機器人也打進航太應用，例如漢翔和經寶精密jpp-KY等，採用達明協作機器人製造航太零配件。

此外，達明也與美國智慧焊接技術商AMET合作焊接協作機器人，導入造船業、機場航廈大型鋼構建材焊接，以及離岸風電等場域，搶攻全球自動化AI焊接市場。黃鐘賢透露，達明的AI視覺協作機器人也應用在日系汽車大廠生產檢測工序。

達明AI視覺協作機器人正布局全球市場，已建立超過100家經銷體系。黃識忠透露，歐洲和中國大陸市場各約占2成業績比重，台灣占比約1成多，達明積極擴展美國市場，在墨西哥與當地設廠的台灣OEM電子製造業者合作。

黃識忠表示，目前北美市場業績占比低於10%，預估2026年至2027年，北美市場業績比重可超過10%。