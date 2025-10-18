直擊達明機器人產線 人形機器人實驗室罕見曝光

達明打造台灣機器人品牌「十年磨一劍」，人工智慧（AI）視覺協作機器人已廣泛應用於半導體和電子業，人形機器人備受市場期待。中央社團隊近日前往達明桃園龜山總部專訪，鮮少對外曝光的機器人測試產線難得開放，得以一窺全貌。

剛進入達明辦公樓層7樓的測試產線，映入眼簾的是一排排井然有序的協作型機器人，正進行各項測試作業，有些抓舉重物扭力旋轉，有些則是以各角度擺動。

協作機器人測試 透過大數據成為智慧製造依據

測試過程中，只有幾位達明員工在一旁工作台觀察作業流程，測試廠區幾乎沒有發出太大聲響，只聽見協作型機器人扭力旋轉發出細微的聲音。同行採訪的攝影和影音同事形容，「好像幫助入眠的白噪音」。

引領採訪團隊一覽測試產線全貌的達明公關解釋，協作機器人測試是24小時不間斷運作，以確認在客戶產線實際操作的耐久能力；在測試現場，達明自製的監控平台，可即時掌握產品測試的良率結果，相關測試數據提供資料庫進行大數據分析，作為智慧製造和產線管理的依據。

達明營運長黃識忠說道，2014年達明還是廣達集團旗下廣明光電機器人部門時，就預先布局整合視覺感測技術的協作型機器人，迄今已廣泛應用於半導體和電子業的製造產線，累積深厚實務操作經驗，這也是達明打造機器人品牌、進一步開拓人形機器人相當重要的基石。

廣達董事長林百里在達明上市前業績發表會中，以台語「金孫登大人」，形容達明「十年磨一劍」從無到有開拓機器人方案的心路歷程。他說，廣達1999年上市，廣明在2002年上櫃，等了那麼久才會有達明機器人在今年9月底上市，「可見機器人多難生、不好生」。

林百里指出，達明同時具備AI視覺、機器學習、協作機器人等技術，可協助客戶提升附加價值。他說，達明機器人不再只是替客戶代工，而是台灣第1家協作型機器人自有品牌，「不只是價格便宜、更能幫客戶解決問題」。

專訪當日，達明進一步帶領中央社團隊直擊罕見對外曝光的人形機器人實驗室。在現場工程師協助下，結合AI視覺辨識功能的人形機器人，展現各類肢體運動和人機互動應答過程。

黃識忠說，達明「一步一腳印」布局人形機器人，先掌握產業和客戶實際需要。他直言，人形機器人要獲得業界青睞，「降低成本和提高CP值」是首要之務，更重要的是，人形機器人要能實際解決客戶問題，有了殺手級應用（killer application），人形機器人才能真正在產業界生根落地。

無下肢人形機器人 降低製造業生產線安全風險

黃識忠透露，達明人形機器人先著重上半身功能設計，研發大腦及雙臂雙手的軟硬體整合方案，鎖定製造業生產線需求，先搭上台灣半導體和電子產業既有生態系優勢，推動人形機器人在半導體和電子廠製造工廠使用。

這也是為什麼，達明目前的人形機器人樣品，並未同步設計下肢與足部的原因。達明解釋，第一代人形機器人設計，先因應工廠製造產線實際需求，機器人若以足部支撐作業，可能會有突然倒下等預料之外的安全風險；人形機器人先設計大腦和雙手等上半身功能，才能先協助業界提升生產力。

展望人形機器人布局，黃識忠表示，透過已在協作型機器人建立的自有品牌，達明未來規劃提供完整的人形機器人解決方案，繼續用品牌打造出海口，掌握各產業殺手級應用以創造附加價值，讓達明的人形機器人在全球發揮品牌效應。