快訊

影／普亭特使提議建「普亭－川普隧道」川普稱有趣、澤倫斯基反應曝光

52歲男為新婚努力壯陽「一晚要求戰三次」妻氣瘋：婚前說沒慾望了

MLB／道奇4連勝闖世界大賽 大谷翔平：今天就要贏下來

直擊達明機器人產線 人形機器人實驗室罕見曝光

中央社／ 台北18日電
中央社團隊前往達明桃園龜山總部專訪，鮮少對外曝光的機器人測試產線，難得開放得以一窺全貌，24小時不間斷運作，達明透過自製的監控平台，可即時掌握產品測試的良率結果。中央社
中央社團隊前往達明桃園龜山總部專訪，鮮少對外曝光的機器人測試產線，難得開放得以一窺全貌，24小時不間斷運作，達明透過自製的監控平台，可即時掌握產品測試的良率結果。中央社

達明打造台灣機器人品牌「十年磨一劍」，人工智慧（AI）視覺協作機器人已廣泛應用於半導體和電子業，人形機器人備受市場期待。中央社團隊近日前往達明桃園龜山總部專訪，鮮少對外曝光的機器人測試產線難得開放，得以一窺全貌。

剛進入達明辦公樓層7樓的測試產線，映入眼簾的是一排排井然有序的協作型機器人，正進行各項測試作業，有些抓舉重物扭力旋轉，有些則是以各角度擺動。

協作機器人測試　透過大數據成為智慧製造依據

測試過程中，只有幾位達明員工在一旁工作台觀察作業流程，測試廠區幾乎沒有發出太大聲響，只聽見協作型機器人扭力旋轉發出細微的聲音。同行採訪的攝影和影音同事形容，「好像幫助入眠的白噪音」。

引領採訪團隊一覽測試產線全貌的達明公關解釋，協作機器人測試是24小時不間斷運作，以確認在客戶產線實際操作的耐久能力；在測試現場，達明自製的監控平台，可即時掌握產品測試的良率結果，相關測試數據提供資料庫進行大數據分析，作為智慧製造和產線管理的依據。

達明營運長黃識忠說道，2014年達明還是廣達集團旗下廣明光電機器人部門時，就預先布局整合視覺感測技術的協作型機器人，迄今已廣泛應用於半導體和電子業的製造產線，累積深厚實務操作經驗，這也是達明打造機器人品牌、進一步開拓人形機器人相當重要的基石。

廣達董事長林百里在達明上市前業績發表會中，以台語「金孫登大人」，形容達明「十年磨一劍」從無到有開拓機器人方案的心路歷程。他說，廣達1999年上市，廣明在2002年上櫃，等了那麼久才會有達明機器人在今年9月底上市，「可見機器人多難生、不好生」。

林百里指出，達明同時具備AI視覺、機器學習、協作機器人等技術，可協助客戶提升附加價值。他說，達明機器人不再只是替客戶代工，而是台灣第1家協作型機器人自有品牌，「不只是價格便宜、更能幫客戶解決問題」。

專訪當日，達明進一步帶領中央社團隊直擊罕見對外曝光的人形機器人實驗室。在現場工程師協助下，結合AI視覺辨識功能的人形機器人，展現各類肢體運動和人機互動應答過程。

黃識忠說，達明「一步一腳印」布局人形機器人，先掌握產業和客戶實際需要。他直言，人形機器人要獲得業界青睞，「降低成本和提高CP值」是首要之務，更重要的是，人形機器人要能實際解決客戶問題，有了殺手級應用（killer application），人形機器人才能真正在產業界生根落地。

無下肢人形機器人　降低製造業生產線安全風險

黃識忠透露，達明人形機器人先著重上半身功能設計，研發大腦及雙臂雙手的軟硬體整合方案，鎖定製造業生產線需求，先搭上台灣半導體和電子產業既有生態系優勢，推動人形機器人在半導體和電子廠製造工廠使用。

這也是為什麼，達明目前的人形機器人樣品，並未同步設計下肢與足部的原因。達明解釋，第一代人形機器人設計，先因應工廠製造產線實際需求，機器人若以足部支撐作業，可能會有突然倒下等預料之外的安全風險；人形機器人先設計大腦和雙手等上半身功能，才能先協助業界提升生產力。

展望人形機器人布局，黃識忠表示，透過已在協作型機器人建立的自有品牌，達明未來規劃提供完整的人形機器人解決方案，繼續用品牌打造出海口，掌握各產業殺手級應用以創造附加價值，讓達明的人形機器人在全球發揮品牌效應。

達明機器人 半導體

延伸閱讀

體驗科幻世界打卡地…北京機器人大世界 圈粉中外遊客

北京機器人大世界 圈粉中外遊客

機器人養老有望？上海機器人學校「做飯、打掃」開課了

半導體通膨危機 高毛利元件成海嘯第一排

相關新聞

台積電中科1.4奈米廠動了！打造全球最大AI及HPC晶片生產基地

台積電中科A14（1.4奈米）先進製程建廠工程動了！台積電昨（17）日正式向中科管理局送件申報開工，中科新廠預計2028...

輝達先進晶片在陸市占歸零 執行長黃仁勳：期待政策改變

美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前出席美國一場座談時說，受美國出口管制影響，輝達無法向中國...

奧丁丁在那斯達克「直接掛牌」上市 首日市值衝49億美元

金融科技業者奧丁丁集團宣布，母公司OBOOK Holdings Inc.在美國時間16日於那斯達克市場完成掛牌與交易。奧...

台積在台投資計畫不變

對於中科1.4奈米廠動工進度，至昨（17）日截稿為止，台積電無更新回應 。不過，依據台積電技術論壇以及日前10月初公司官...

Switch 2大追單 明年3月底前要生產2,500萬台 鴻準、旺宏等受惠

知情人士透露，任天堂（Nintendo）已要求供應商在明年3月底前，生產多達2,500萬台Switch 2遊戲機，將刷新...

Switch 2 追單 偉詮電、原相趕工季來了

外電報導，遊戲機大廠任天堂要求供應商增加明年Switch 2生產量，帶動鴻準、旺宏、偉詮電、原相等業者雨露均霑，有望迎來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。