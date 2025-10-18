拚1.4奈米 台積中科廠申報開工

台積電昨日正式向中科管理局送件申報中科Ａ14廠（一點四奈米）開工，預計二○二八年下半年實現量產，初期投資金額預估將高達四百九十億美元（約新台幣一點五兆元），員工數則在八千至一萬人。

台積電先前在技術論壇釋出生產據點規畫的時候，一點四奈米製程主要生產據點，即為原興農球場的台中Ｆ25廠，擬規畫設立四座廠房，首座廠將趕在二○二七年底前完成風險性試產，二○二八年下半年正式量產，新廠初估營業額可望超過五千億元。

「中科一點四奈米建廠是台積電的重中之重。」供應鏈表示，台積電在美國的投資建廠，先進製程只到二奈米至一點六奈米，目前一點四奈米製程並未列入赴美投資規畫。未來中科四座廠房量產，將是全球最大的人工智慧（ＡＩ）結合高效能運算（ＨＰＣ）晶片生產基地。