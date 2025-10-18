輝達先進晶片在陸市占歸零 執行長黃仁勳：期待政策改變

美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前出席美國一場座談時說，受美國出口管制影響，輝達無法向中國大陸企業銷售先進製程產品，在中國大陸先進晶片市場占有率已從95%降至零。

他表示：「我們希望能繼續說明與通報，期待政策改變。」

南華早報報導，黃仁勳6日參加Citadel證券公司舉辦的座談，影片於14日發布於YouTube。黃仁勳受訪時表示，「目前我們被100%排除於中國大陸之外」。輝達2022年起被禁止向中國大陸銷售AI晶片，包括A100、H100及H200，雖然華府已批准銷售降規版的H20晶片，但中國網信辦以安全疑慮為由展開調查，建議陸企避免採用。

他說，輝達被排除在中國大陸市場之外，不僅不利於中國大陸，對美國「甚至更糟」，「傷害中國的事情，有時也會傷害到美國，而且甚至更糟」。這番話呼應他長期立場，即輝達必須在中國大陸銷售產品，否則會把市場拱手讓給華為等中國大陸的對手。

黃仁勳說，中國大陸的開發者對整體軟體產業都非常重要，中國大陸擁有「約50%的全球AI研究員」，「失去那些以美國技術為基礎打造AI的研究員，是個錯誤」，「問題在於，要怎麼在獲勝、領先，以及另一方面確保世界以美國技術棧打造（AI）之間，取得平衡」。

黃仁勳表示：「這就是平衡，而要達到平衡，就必須講究細微差別，這通常不是全有或全無的策略。一個隨時間演變而調整的細膩策略，既能夠讓美國保持領先，同時持續吸引全球研究人員，這可能是正確的平衡方式，也是我目前主張的做法。」

他說，「我們將懷抱希望地繼續說明、告知，並且心懷政策會改變的希望」。