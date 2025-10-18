Switch 2 追單 偉詮電、原相趕工季來了

外電報導，遊戲機大廠任天堂要求供應商增加明年Switch 2生產量，帶動鴻準（2354）、旺宏（2337）、偉詮電（2436）、原相（3227）等業者雨露均霑，有望迎來忙碌趕工季。

根據iFixit先前的拆解報告與外電報導，台廠占Switch2供應鏈有一定地位，唯讀記憶體（ROM）業者旺宏、音訊晶片的瑞昱、聯發科（Wi-Fi/藍牙晶片）、欣興（PCB板），手把感測器晶片來自原相，鴻海集團旗下鴻準是獨家組裝廠和機殼供應商，還有USB PD晶片偉詮電等。

偉詮電USB PD晶片供應筆電與遊戲機應用，先前遊戲機應用受惠客戶端推出新主機效應，為業績添柴火。據了解，偉詮電供應Switch 2電源中的USB PD晶片。

原相為任天堂Switch CIS（影像感測器）獨家供應商，應用在手把感測IC。

鴻海集團旗下鴻準獨家組裝Switch 2，並取得機殼訂單。今年受惠任天堂新機動能，今年前三季營收1,136億元、年增166.9%，為同期新高紀錄。今年上半年各主要產品線以遊戲機動能最強，較去年同期大幅成長，其次是機殼。