觸控螢幕 MacBook試水溫…搶非蘋客群
蘋果可望明年底推出搭配觸控螢幕的筆電產品。Windows陣營各大PC品牌廠早已推出相關產品，中高階筆電產品線都有觸控螢幕的機種，代工廠指出，相關技術非常成熟，僅蘋果尚未推出類似產品，蘋果傳出將推出具備觸控螢幕的Mac，被視為搶攻非蘋陣營的一次新嘗試。
業界評估，蘋果研發具觸控螢幕的Mac，但僅會推出少量機種，會先看市場反應，再決定是否擴大觸控螢幕的Mac陣容。
目前觸控螢幕NB基本技術成熟，PC品牌廠也嘗試做出特色觸控NB，如華碩（2357）自2018年開始提出雙螢幕概念筆電，2024年加碼推出雙觸控螢幕筆電Zenbook Duo，配置雙14吋3K 120Hz OLED觸控螢幕，搭配一個可拆式全尺寸鍵盤，使其能隨意切換桌機、筆電、分享及雙螢幕四大模式，提供更多元使用。
蘋果在2016年就曾嘗試推出Touch Bar觸控條，但因體驗不佳、最終退場。如今蘋果再度擁抱觸控，被視為搶攻非蘋陣營的一次新嘗試。
多年來，蘋果Mac雖因精巧的外型設計，及深度的軟硬體整合，獲得不少果粉青睞，但在部分利基市場，如PC遊戲、觸控螢幕等領域，蘋果不是沒有產品，就是軟體支援不到位，導致相關領域潛在消費者放棄Mac，擁抱非蘋陣營PC。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言