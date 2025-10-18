觸控螢幕 MacBook試水溫…搶非蘋客群

蘋果可望明年底推出搭配觸控螢幕的筆電產品。Windows陣營各大PC品牌廠早已推出相關產品，中高階筆電產品線都有觸控螢幕的機種，代工廠指出，相關技術非常成熟，僅蘋果尚未推出類似產品，蘋果傳出將推出具備觸控螢幕的Mac，被視為搶攻非蘋陣營的一次新嘗試。

業界評估，蘋果研發具觸控螢幕的Mac，但僅會推出少量機種，會先看市場反應，再決定是否擴大觸控螢幕的Mac陣容。

目前觸控螢幕NB基本技術成熟，PC品牌廠也嘗試做出特色觸控NB，如華碩（2357）自2018年開始提出雙螢幕概念筆電，2024年加碼推出雙觸控螢幕筆電Zenbook Duo，配置雙14吋3K 120Hz OLED觸控螢幕，搭配一個可拆式全尺寸鍵盤，使其能隨意切換桌機、筆電、分享及雙螢幕四大模式，提供更多元使用。

蘋果在2016年就曾嘗試推出Touch Bar觸控條，但因體驗不佳、最終退場。如今蘋果再度擁抱觸控，被視為搶攻非蘋陣營的一次新嘗試。

多年來，蘋果Mac雖因精巧的外型設計，及深度的軟硬體整合，獲得不少果粉青睞，但在部分利基市場，如PC遊戲、觸控螢幕等領域，蘋果不是沒有產品，就是軟體支援不到位，導致相關領域潛在消費者放棄Mac，擁抱非蘋陣營PC。