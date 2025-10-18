台積在台投資計畫不變

經濟日報／ 記者尹慧中宋健生／台北、台中報導

對於中科1.4奈米廠動工進度，至昨（17）日截稿為止，台積電（2330）無更新回應 。不過，依據台積電技術論壇以及日前10月初公司官方回應，台灣投資計畫不變。台積電中科二期擴建案預計導入1.4奈米先進製程，並預定於今年內動工。

先前因台積電擴大赴美投資，一度傳出在中科的建設延後消息，但台積電先前在4月北美技術論壇釋出生產據點規劃消息，宣布中科二期計畫編號為晶圓25廠，廠區可興建四座1.4奈米晶圓廠，首座廠預計2027年底完成風險性試產，2028年下半年正式量產1.4奈米製程。外傳初期月產能規劃約5萬片。

因應大客戶對AI、高速運算等產品的需求，台積電在16日法說會除了宣布在美國擴大廠區，重申持續在台灣的生產與研發。在台灣政府的支持下，正在新竹和高雄科學園區籌備數期的2奈米晶圓廠。 未來數年，將繼續在台灣投資先進製程和先進封裝設施。

供應鏈指出，1.4奈米所需的新一代高數值孔徑（High-NA）極紫外光（EUV）微影設備每台售價3.5億至4億美元，相當於新台幣120億元以上，非常昂貴，初估一座1.4奈米廠的投資金額將超過3,000億元以上。

