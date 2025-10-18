蘋果打破賈伯斯堅持 傳推觸控螢幕MacBook

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
彭博資訊報導，蘋果正準備2026年底或2027年初推出具備觸控螢幕版本的Mac電腦。（路透）
彭博資訊報導，蘋果正準備2026年底或2027年初推出具備觸控螢幕版本的Mac電腦。（路透）

知情人士透露，蘋果公司（Apple）準備在2026年底或2027年初，推出具備觸控螢幕版本的14吋和16吋MacBook Pro，改變共同創辦人賈伯斯先前反對立場。新裝置也將採用有機發光二極體（OLED）螢幕技術，價格可能較高。

彭博資訊報導，觸控螢幕版MacBook Pro仍具備觸控板和鍵盤，戴爾（Dell）、 宏碁（2353）、聯想及微軟等個人電腦（PC）品牌業者早已推出類似的產品。

外電報導，新電腦將搭載M6系列晶片，採用與iPhone和iPad Pro相同OLED螢幕，是Mac電腦首度採用OLED系統。蘋果發言人拒絕置評。

新版MacBook Pro設計將淘汰位於螢幕頂部放置相機鏡頭的「瀏海」，改為「打孔」（hole-punch）設計，概念類似iPhone的「動態島」。蘋果已開發強化版的軸承和螢幕硬體，防止顯示器在觸控時回彈或晃動，解決現有觸控PC的常見缺點。

新款14吋和16吋MacBook Pro價格可能比現有版本貴好幾百美元。目前非觸控、搭載高階晶片的14 吋MacBook Pro售價為1,999美元（約新台幣6.12萬元）起跳，16吋為2,499美元（約新台幣7.66萬元）起。

市場看好，MacBook Pro搭配觸控螢幕，可望促使消費者升級到高階產品，帶動營收。目前蘋果最暢銷筆電是999美元（約新台幣3.06萬元）的MacBook Air，高階觸控版MacBook Pro可能動換機潮或吸引Windows PC的用戶。

觸控 MacBook MacBook Pro

