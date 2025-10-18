Switch 2大追單 明年3月底前要生產2,500萬台 鴻準、旺宏等受惠

知情人士透露，任天堂（Nintendo）已要求供應商在明年3月底前，生產多達2,500萬台Switch 2遊戲機，將刷新該公司遊戲機上市首年的銷售紀錄。

根據任天堂組裝夥伴的出貨估計，任天堂預期今年度能售出約2,000萬台Switch 2，其他庫存計入明年度。任天堂可能在年底購物旺季清楚解讀需求後，再調整最終的生產數字。但今年以來任天堂一再「低估」市場需求，加上優先課徵關稅因素，年初頻頻對供應商追單，組裝的鴻準（2354）、記憶體的旺宏（2337）、相關的晶片業者原相（3227）、偉詮電（2436）等都喜迎商機。

任天堂今年宣布推出新改版Switch 2引發銷售熱潮，今年6月初第一波上市後首批銷售一空。彭博資訊報導，以迄今銷售速度估算，至明年3月底的今年度Switch 2銷量，可望輕鬆超越分析師預估的1,760萬台，遑論自家保守的公開預測。

Circana研究顯示，任天堂最大市場美國的Switch 2銷售趨勢領先Switch的幅度達77%，今年度銷售可望超越公司先前保守的預期。市場也預料任天堂在11月公布財報時，將上修全年的Switch 2的銷售預測。

時序進入歐美的黑五、耶誕節購物季，任天堂寄望需求在未來數個月的年底旺季持續發燒，延續買氣至2026年，如今調高產量目標，顯示這家電玩巨頭全力確保新款旗艦遊戲機的成功。該公司並未回應彭博記者的置評請求。

任天堂從Sony集團和微軟在新冠疫情期間推出新主機、但供應受擾的經驗汲取教訓，建立充足供貨，並在可預見的未來維持高生產率。Switch 2的內建優勢在於能向下相容所有Switch遊戲庫，上市首日便擁有龐大的軟體生態系。雖然今年初一度有關稅因素、總體經濟動盪影響需求等風險，但目前看來不影響買氣，仍有許多消費者正等待購買Switch 2。