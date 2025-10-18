台積電中科1.4奈米廠動了！打造全球最大AI及HPC晶片生產基地

台積電（2330）中科A14（1.4奈米）先進製程建廠工程動了！台積電昨（17）日正式向中科管理局送件申報開工，中科新廠預計2028年下半年量產，初期投資金額預估將高達490億美元（約新台幣1.5兆元），創造8,000至1萬人工作機會。

中科管理局表示，中科二期園區擴建計畫有關滯洪池等水保工程已經完工，本月20日將點交給台積電。台積電已完成廠房基樁工程招標，預計11月5日開工，後續建廠發包作業正如火如荼展開。

台積電先前在技術論壇釋出生產據點規劃時，表示1.4奈米製程主要生產據點為台中F25廠，擬規劃設立四座廠房，首座廠將趕在2027年底前完成風險性試產，2028年下半年正式量產，新廠初估營業額可望超過5,000億元。

相關供應鏈表示，台積電在美國亞利桑那新廠導入先進製程約為2奈米至1.6奈米，1.4奈米製程優先在台灣量產，中科四座廠房量產後是全球最大的AI／HPC晶片生產基地。

據了解，台積電原規劃中科第一期二座為1.4奈米製程，後續第二期二座廠可能推進至A10（1奈米）製程，但市場已經開始關注1.4奈米技術，中科四座廠傳出擬全數規劃1.4奈米製程，1奈米製程可望移往南科沙崙園區。

台南市長黃偉哲宣布成功爭取國發會通過約531公頃的「南科沙崙生態科學園區」，預計給未來半導體1奈米製程使用。

近期，軟銀與輝達（NVIDIA）先後入股英特爾，幫助英特爾推進先進晶片製程，三星也積極推進1.4奈米製程量產時間。業界分析，台積電因此加速1.4奈米製程布局，以確保市場獨占性。