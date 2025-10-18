奧丁丁在那斯達克「直接掛牌」上市 首日市值衝49億美元

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

金融科技業者奧丁丁集團宣布，母公司OBOOK Holdings Inc.在美國時間16日於那斯達克市場完成掛牌與交易。奧丁丁公布相關資料，那斯達克直接上市參考價為每股10美元，16日早盤以每股68美元開出，收盤55.55美元，首日市值達49億美元（約新台幣1,502億元），17日早盤則下跌近50%。

奧丁丁總部設於台北，成為亞洲首家採「直接掛牌」方式上市、透過A類普通股交易的金融科技公司。16日交易時，奧丁丁盤中最高觸及每股90美元、最低為每股18.4美元，因交易波動大，多次觸發那斯達克波動性熔斷機制。

奧丁丁16日以每股55.55美元收盤，較開盤價下跌18.3%，較參考價與最新一輪私募融資價格上漲超過450%；以收盤價計算，公司市值達約49億美元，上市首日成交量為216,843股，成交金額約879萬美元（約新台幣2.69億元）。

根據奧丁丁先前提報給美國SEC的相關資料，集團成立於2010年，總部位於台北，早期從電商與旅宿產業起家，積極推動國際市場，以區塊鏈技術為基礎，以B2B模式提供電子商務、旅宿區塊鏈基礎的訂房管理系統。

後續也看好跨境金流有時間長、手續費昂貴的痛點，打造穩定幣結算解決方案OwlPay。

