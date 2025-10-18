電信業強打5G 專網應用
電信、有線電視業者強打5G專網應用，台灣大（3045）昨（17）日攜手百貨業者微風廣場打造5G AI沉浸式時尚秀；遠傳展出全台首部5G AI聲景裝置；台數科結合5G與MR（混合實境），推智慧運動體驗；中華電信表示，5G專網營收呈現倍數成長。
台灣大以3.5GHz的100MHz頻寬，結合5G與AR（擴增實境），在台北微風廣場打造「5G AI沉浸式時尚秀」。台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，5G可承載高畫質、多使用者同步互動，確保AR／VR沉浸式互動體驗不卡頓，透過物聯網服務，賦能各式垂直場域，用戶數年增10%，未來要將光雕技術拓展至歷史古蹟導覽、城市景觀藝術、文創與會展產業及觀光互動等。
遠傳在中研院開放日展出全台首部5G AI聲景裝置。受中研院生多中心研究人員分享野外調查情境的啟發，遠傳5G實驗室開發「5G AI生態聲景蒐集器」，設備輕巧防水、支援5G等多元傳輸，提升研究人員生態監測效率。
有線電視多系統營運商台數科在2025 TIE台灣創新技術博覽會，以自主研發的「MR擊球輔助頭盔」展示5G專網跨場域整合成果，攜手霧峰高爾夫球場打造全台第一座導入5G專網的智慧高爾夫場域。
