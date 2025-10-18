電信業強打5G 專網應用

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

電信、有線電視業者強打5G專網應用，台灣大（3045）昨（17）日攜手百貨業者微風廣場打造5G AI沉浸式時尚秀；遠傳展出全台首部5G AI聲景裝置；台數科結合5G與MR（混合實境），推智慧運動體驗；中華電信表示，5G專網營收呈現倍數成長。

台灣大以3.5GHz的100MHz頻寬，結合5G與AR（擴增實境），在台北微風廣場打造「5G AI沉浸式時尚秀」。台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，5G可承載高畫質、多使用者同步互動，確保AR／VR沉浸式互動體驗不卡頓，透過物聯網服務，賦能各式垂直場域，用戶數年增10%，未來要將光雕技術拓展至歷史古蹟導覽、城市景觀藝術、文創與會展產業及觀光互動等。

遠傳在中研院開放日展出全台首部5G AI聲景裝置。受中研院生多中心研究人員分享野外調查情境的啟發，遠傳5G實驗室開發「5G AI生態聲景蒐集器」，設備輕巧防水、支援5G等多元傳輸，提升研究人員生態監測效率。

有線電視多系統營運商台數科在2025 TIE台灣創新技術博覽會，以自主研發的「MR擊球輔助頭盔」展示5G專網跨場域整合成果，攜手霧峰高爾夫球場打造全台第一座導入5G專網的智慧高爾夫場域。

延伸閱讀

科研交流升級 中研院與英國皇家學會合辦雙邊會議

中職／台灣大賽前2戰完售！中信兄弟有望寫2天、8萬人新紀錄

遠傳輔導新創 聚焦 AI 新商機

亞資專網英文版2.0上線

相關新聞

台積電中科1.4奈米廠動了！打造全球最大AI及HPC晶片生產基地

台積電中科A14（1.4奈米）先進製程建廠工程動了！台積電昨（17）日正式向中科管理局送件申報開工，中科新廠預計2028...

輝達先進晶片在陸市占歸零 執行長黃仁勳：期待政策改變

美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前出席美國一場座談時說，受美國出口管制影響，輝達無法向中國...

奧丁丁在那斯達克「直接掛牌」上市 首日市值衝49億美元

金融科技業者奧丁丁集團宣布，母公司OBOOK Holdings Inc.在美國時間16日於那斯達克市場完成掛牌與交易。奧...

台積在台投資計畫不變

對於中科1.4奈米廠動工進度，至昨（17）日截稿為止，台積電無更新回應 。不過，依據台積電技術論壇以及日前10月初公司官...

Switch 2大追單 明年3月底前要生產2,500萬台 鴻準、旺宏等受惠

知情人士透露，任天堂（Nintendo）已要求供應商在明年3月底前，生產多達2,500萬台Switch 2遊戲機，將刷新...

Switch 2 追單 偉詮電、原相趕工季來了

外電報導，遊戲機大廠任天堂要求供應商增加明年Switch 2生產量，帶動鴻準、旺宏、偉詮電、原相等業者雨露均霑，有望迎來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。