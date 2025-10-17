鴻佰斥資6.46億元 擴大遠雄自貿港布局

鴻海今天代子公司鴻佰科技公告，斥資新台幣約6.46億元，取得桃園遠雄航空自由貿易港區內廠房使用權資產，擴大在台灣投資布局。

據公告指出，鴻佰這次是取得桃園市大園區航翔路85號2至6樓的廠房使用權資產，有7936.68坪，每坪月租金為新台幣1300元，使用權資產交易金額為6.46億元，主要是營運需求。

鴻佰甫於今年7月斥資6.57億元，取得桃園市大園區航翔路11號1至8樓的廠房使用權資產，有9846.17坪，每坪月租金價格1050元。

產業人士指出，除桃園南青廠及新竹湖口廠，鴻佰這次進一步擴大遠雄自貿港布局，擴增人工智慧（AI）伺服器產線，展現深耕台灣的決心。