鴻佰斥資6.46億元 擴大遠雄自貿港布局
鴻海今天代子公司鴻佰科技公告，斥資新台幣約6.46億元，取得桃園遠雄航空自由貿易港區內廠房使用權資產，擴大在台灣投資布局。
據公告指出，鴻佰這次是取得桃園市大園區航翔路85號2至6樓的廠房使用權資產，有7936.68坪，每坪月租金為新台幣1300元，使用權資產交易金額為6.46億元，主要是營運需求。
鴻佰甫於今年7月斥資6.57億元，取得桃園市大園區航翔路11號1至8樓的廠房使用權資產，有9846.17坪，每坪月租金價格1050元。
產業人士指出，除桃園南青廠及新竹湖口廠，鴻佰這次進一步擴大遠雄自貿港布局，擴增人工智慧（AI）伺服器產線，展現深耕台灣的決心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言