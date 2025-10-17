台大人形機器人現身！嬰兒心臟手術輔助機器人比達文西更精細

未來科技館本周開幕，機器人成熱門焦點，國科會產學計畫支持下，台大智慧視覺與自主移動實驗室ASR LAB首度展出人形機器人NTU HUMAN，可舉起4公斤物體，台大電機系教授陳政維領導的次世代手術實驗室NASA LAB則發表早產兒心臟血管手術機器人，成業界第一個發表針對新生兒心臟手術的輔助系統。

繼機器狗，台大教授郭重顯團隊本周首度展出雙足人形機器人概念機NTU HUMAN，身高160公分，全身具44個馬達，整合雙目立體視覺、慣性測量單元、Real Sense相機，具備14個自由度的手臂及雙手。

郭重顯團隊表示，該機器人機構為自主設計，先透過傳統運動學方式做步態規劃，目前前進後退或轉向都沒問題，單一手掌可舉2公斤重，主要目的是驗證各零組件的穩定度，後續會再使用輝達（NVIDIA）平台的增強學習訓練，機器人將可感知不同地形，適應各種不同的地面環境。

台大電機系教授陳政維團隊則開發的「iCROSS：嬰兒心臟機器人輔助手術系統」則獲得2025未來科技獎，該產品是跟台大心臟外科醫生合作開發，針對新生兒，特別是早產兒常見的肺動脈與主動脈血管結紮手術提供更精細的微創手術。

團隊成員指出，該機器人是透過兩個具7個自由度的機器手，以夾具及3D鏡頭視覺拍攝畫面即時（real-time）渲染出深度資訊，讓醫師可以坐椅子上透過螢幕畫面的顏色標示，操作搖桿判斷夾具深度位置，搖桿具觸覺回饋，讓醫師可以覺知血管外型及是否到達目標位置，更精準地執行手術。

早產兒常發生因發育異常，需針對其肺動脈與主動脈血管做結紮手術需求，因嬰兒血管非常細小，僅2毫米，目前市面上並沒有針對早產兒心臟手術所設計的機器人，知名達文西機器人雖精準，但其夾具直徑10毫米相對太粗，易讓新生兒有過大傷口，而此次團隊設計的機器人夾具僅5毫米。

醫療手術機器人最知名為達文西，手術以機器人執行，主要原因是可降低人手的顫抖風險，精細的血管手術若因手抖很可能造成誤傷，機器人可以避免此風險。

該機器人已經在活體小豬上進行試驗，是業界第一個針對新生兒心臟手術開發的機器人手術輔助系統，屬於半自動，仍須醫師操控，尚未商業化，未來第二期目標是將該系統轉變為全自動化，醫師只需要做決策，也就是標記需結紮血管位置，機器手臂就能自動到達位置進行血管夾取等動作。