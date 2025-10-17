鴻海布局儲能商機 新品牌「富儲科能」即將亮相

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
加速布局新能源儲能市場，富士康旗下儲能品牌「富儲科能」21日發布。路透

鴻海（2317）集團搶攻中國大陸儲能商機，旗下富士康宣布全新儲能品牌「富儲科能」即將正式亮相，首批量產基地已落地鄭州，配備先進電池模組自動化產線，可相容工商業、源網側等多元應用場景，富科儲能也預計在21日舉辦量產暨新品發表會。

富士康表示，作為集團「3+3+3」戰略核心產業板塊，富儲科能從誕生之初就聚焦「安全」核心，依托富士康全球領先的精密製造技術與垂直整合能力，建構了以上海研發中心為創新核心、武漢試製中心為轉化樞紐、鄭州營運生產中心為製造。

目前，富士康首批量產基地已落地鄭州，配備先進電池模組自動化產線，可兼容工商業、源網側等多元應用場景；同時，依托富士康的精密製造基因與車規級技術，已建立從電池模組到系統、從研發到運維的全生命週期安全防護體系，產品可應用於科創園區、智慧製造、資料中心、軌道運輸、零碳園區等場景，並在多個園區實施專案。

富儲科能產品建構電芯層、Pack級、電池簇級、系統級、智慧監控等五重安全防護體系，併並透過高自動化產線、先進雷射焊接工藝、AI全流程把關等智慧製造加持，保障品質穩定，提供「安全＋長效」的全生命週期儲能解決方案。

目前，富儲科能聚焦工商業領域，對儲能安全問題，提供「安全+長效」的全生命週期儲能解決方案。富士康預告將於21日舉行新品發布會，兼具安全性能與收益優勢的儲能新品即將亮相。

富士康 電池模組 研發

