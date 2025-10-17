AI成國家戰略級產業！國發會推動AI新十大建設 盼實力登全球前14

AI時代來臨，各國紛紛展開戰略布局。國發會將打造台灣成為AI影響力大國視為政策目標，相關KPI也出爐，預計至114年底，有望促成製造業導入AI達20%；2028年創造新台幣7兆元產值和18萬個高薪就業機會，台灣AI實力全球排名前14。

國發會預計20日赴立法院經濟委員會進行業務報告，今天書面報告率先出爐。國發會指出，全球政經局勢瞬息萬變，地緣政治風險有增無減、產業供應鏈結構重組及人工智慧快速發展等諸多挑戰，將統籌推展5大信賴產業，提升競爭優勢，AI是一大重點。

國發會已協調國家科學及技術委員會、經濟部、數位發展部等相關部會，共同規劃推動AI新十大建設，預計於2028年創造7兆元產值和18萬個高薪就業機會，台灣AI實力全球排名前14，並期於2040年創造15兆元以上產值和50萬個高薪就業機會，讓台灣AI實力成為全球排名前5。

另外，行政院114年7月核定「5大信賴產業推動方案」，由國發會會統籌協調經濟部、數位發展部、國家科學及技術委員會等相關部會共同推動，國發會書面報告也揭示重點KPI。

人工智慧方面，為了打造台灣為AI影響力大國，數位發展部已結合國發基金成立100億元投資方案，加強投資國內AI新創及數位經濟相關產業，以協助業者加速產品落地與應用擴散。此外，更推動法人開發50條AI試製線，進行創新產品開發。預計至114年底有望促成製造業導入AI達20%，數位經濟產業AI應用普及率達35%。

軍工方面，積極布建國內無人機供應鏈，打造國防產業自主能量與量能。經濟部透過研發補助，協助業者針對軍民通用無人機關鍵模組及技術缺口進行能量籌建，已協助國內業者完成無人機AI影像辨識、通訊模組等關鍵技術開發。113年無人機產值已達50億元，預計114年無人機產值可達100億元以上。

除此之外，國發會重點策略也包含建構創新創業雨林生態系、提升產業創新升級資金動能，以及投資人才，形塑新世代競爭力等面向。