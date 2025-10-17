鴻準美國製造計畫啟動 取得肯塔基州廠房使用權

鴻準「美國製造」計畫啟動，今天代美國子公司Foxconn TechnologyUSA公告，以總金額約3051萬美元（約新台幣9.36億元），取得肯塔基州路易維爾（Louisville）的廠房使用權資產。

根據鴻準公告，美國子公司此次取得路易維爾的廠房使用權資產，面積35萬平方英呎，每單位平均價格為每月每平方英呎0.5799美元，租期共計87個月，含3個月免租金，租金總金額約1765萬美元，使用權資產交易金額1286萬美元，合計總金額約3051萬美元。

鴻準8月董事會通過「10年戰略投資計畫之資本預算規劃」，擬定未來10年以「美國製造」為核心的發展戰略，整合模具開發、製造基礎工業與電子代工優勢，全面推動智慧製造與人工智慧（AI）應用，總投資金額預估在10億美元範圍內。

鴻準代理總經理潘彥仁表示，這項10億美元投資案將為鴻準深化北美市場、推進在地供應與技術合作，落實企業數位轉型與產業升級。鴻準對美國作為工業製造創新技術發展基地深具信心，未來將加速技術創新，為全球客戶提供更完整解決方案。