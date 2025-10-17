中美矽晶入選《Newsweek》2025「全球最受信賴企業」
太陽能廠中美晶（5483）宣布入列美國《新聞周刊》「2025年全球最受信賴企業」榜單，在「科技硬體」（Technology Hardware）類別為全球45家上榜企業之一。該評選以大規模問卷與社群聲量分析為基礎，彙整逾20萬筆對企業在客戶、員工與投資人三面向的信任度評價，最終自23個產業選出1,000家企業。
公司表示，長年以「誠信、專業、團隊、創新」為核心，強化治理與資訊透明；已連續十一年名列上櫃公司評鑑前5%，並獲櫃買中心「上櫃市值貢獻獎」與「上櫃領航治理獎」肯定。
在事業布局上，中美矽晶深耕半導體與再生能源，導入嚴謹的品質與研發管理。其P-PERC與N-TOPCon高效率電池產品雙雙獲經濟部「金能獎」，產品規格與可靠度與國際接軌。
永續方面，公司已制定淨零路徑，從節能改善與購置綠電雙軌推進；竹南分公司連年取得綠色工廠標章，並以廢水分流與系統優化減輕後端處理負荷。另成立子公司「續升綠能」，打造涵蓋綠電開發、售電、儲能與節能的再生能源平台，推動綠色製造與淨零轉型。
在人本與合規上，中美矽晶連兩年獲新竹科學園區「職場工作平權優良單位」優等；宜蘭廠於2025年通過RBA（責任商業聯盟）VAP稽核並取得銀牌，強化職安、環保與商業道德等標準。
中美矽晶表示，此次入榜代表其在信任度、企業聲譽與永續價值的整體表現獲國際認可，將持續以創新與治理深化與利害關係人的長期互信。
