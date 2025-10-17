趨勢科技與緯創數技投資攜手 打造全價值鏈企業級AI轉型工廠

全球網路資安廠商趨勢科技宣布，與緯創集團旗下緯創數技投資控股（緯創數技）簽署合作意向書，結合其強大的AI基礎架構與系統整合能力，打造全新「全價值鏈全球AI轉型工廠」Magna AI公司，專注於為全球企業與組織提供AI驅動的顧問、建構、整合與營運服務共同推動新一代企業AI智慧轉型。

Magna AI致力於成為全球獨特的全價值鏈AI轉型工廠，整合從策略規劃、架構設計、系統整合到營運維運的全方位能力，提供安全、端到端的AI平台，協助企業加速落地人工智慧，邁向智慧型企業的未來。

趨勢科技指出，Magna AI的獨特之處在於結合了緯創數技在AI硬體與系統整合上的深厚實力，趨勢科技整合輝達（NVIDIA）NIM微服務的AI軟體與資安平台技術的領導優勢，透過雙方核心能力的整合，打造出一個統一的「AI工廠模式」，提供安全、端到端的AI平台，助力企業快速構建並部署下一代AI智能工廠。

其中包含AI運算與基礎架構，可依需求在公有雲、私有雲、主權雲或本地環境中進行架構設計、部署與優化；AI原生應用與自動化，為各國及企業量身打造實際可用的AI解決方案；AI驅動的產業方案與平台：針對金融、醫療、能源、政府等特定領域的挑戰與機會，提供量身打造的轉型解決方案；AI安全體驗，在AI技術堆疊的每一層中，從設計階段即內嵌資安防護，確保信任性、韌性與合規性；AI服務與顧問，採用前置部署工程師模式，將專家直接嵌入客戶營運環境中，以加速成果實現。

趨勢科技執行長陳怡樺表示，在AI世界中，安全不再是事後考量，而是基礎。透過這家AI公司將企業級防護嵌入AI轉型的核心。趨勢的願景明確：打造值得信任、安全且具變革力的AI。

緯創數技董事長黃柏漙表示，Magna AI推動大規模、高效能的AI基礎架構與系統建設，並以緯創數技的戰略支持為後盾，實現具體而可衡量的成果，象徵著智能轉型新時代。