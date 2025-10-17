聯發科天璣座艙S1 Ultra晶片亮相 深藍L06首發

IC設計廠聯發科新款旗艦座艙晶片天璣座艙S1 Ultra亮相，以3奈米製程打造，中國長安汽車集團的深藍L06將是首批搭載天璣座艙S1 Ultra的智能轎跑車。

聯發科今天發布新聞稿表示，天璣座艙S1 Ultra的中央處理器採用全大核心架構，提供280K DMIPS的算力，賦能智慧座艙的智慧體驗向上突破。

聯發科指出，天璣座艙S1 Ultra搭載硬體級光追繪圖處理器（GPU），以4000 GFLOPS 的圖形算力，帶來車載娛樂、智慧應用的新體驗。

天璣座艙S1 Ultra的神經處理單元（NPU）支援端側生成式人工智慧（AI）技術，算力達53TOPS，賦能智慧座艙應用創新加速，助力汽車製造商為用戶打造全面升級的智慧座艙體驗。

聯發科表示，天璣座艙S1 Ultra整合Armv9架構，內建高效能AI運算單元和輕量化生成式AI引擎，不僅滿足AI運算精度需求，還能高效利用記憶體頻寬和容量，助力端側多模態大模型加速落地智慧座艙。

天璣座艙S1 Ultra支援130億參數的AI大語言模型，可在車內運行多種主流大語言模型及AI繪圖功能等生成式AI應用，並實現3D圖形介面語音助理、多螢幕互動、駕駛警覺性監控等先進AI安全與娛樂應用程式，為智慧出行帶來更高安全性、更快回應速度和更低延遲。

聯發科指出，深藍L06定位為「長續航力磁流變雷射智慧轎跑」，將是首批搭載天璣座艙S1 Ultra晶片的智能轎跑車。