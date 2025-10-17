中美晶獲《Newsweek》評選為「2025全球最受信賴企業」
中美晶（5483）入選美國《新聞周刊 (Newsweek)》「2025年全球最受信賴企業」（World’s Most Trustworthy Companies 2025）榜單，在「科技硬體產業」（Technology Hardware）類別中，獲選為全球45家上榜企業之一。
該評選旨在表彰於客戶、員工與投資人三大面向展現高度信任度的企業，主辦單位透過大規模問卷調查及社群媒體聆聽分析，共蒐集超過20萬份企業信任度評價，最終從全球23個產業中甄選出1,000家領導企業入榜。
同時，中美晶持續以具體行動落實環境永續。公司已制定淨零路徑圖，從節能改善與購置綠電雙向發展，朝公司減碳目標邁進。除竹南分公司連續獲得綠色工廠標章，公司也導入廢水分流與系統優化改善方案，將含硝酸、氨氮的廢水與含氫氟酸的廢水分流處理，減輕後端生物處理系統的負荷。
在企業經營策略方面，中美晶也成立子公司「續升綠能」藉以打造再生能源全方位平台，服務範疇涵蓋綠電開發、售電、儲能與節能，將經營觸角擴及完整的再生能源生態系，以創新技術與永續行動並進，實現綠色製造與淨零轉型的長期願景。
