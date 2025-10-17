快訊

金鐘60／根本新郎新娘進場！陳漢典紅毯甜蜜告白：主持12年最大獎是Lulu

國產署將提供松南、林口土地資料給輝達 龔明鑫：不代表T17、18破局

紅色警戒！花蓮新堰塞湖恐潰決 縣府強制撤離民有、民樂部落近千人

聽新聞
0:00 / 0:00

IBM發布「量子安全就緒指數」報告 籲企業加速強化量子安全韌性

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
IBM發布2025「量子安全就緒指數」報告，籲企業加速強化量子安全韌性。（路透）
IBM發布2025「量子安全就緒指數」報告，籲企業加速強化量子安全韌性。（路透）

量子運算技術快速發展，為現行的資料加密防護機制帶來前所未有的挑戰。IBM商業價值研究院 (IBV) 近期發布「量子安全就緒指數」報告 (Quantum-Safe Readiness Index, QSRI)，顯示全球企業正緩步推進其量子安全韌性。IBM建議企業應根據自身風險程度與應變能力，首先建立量子安全治理策略、架構與跨部門管理機制；透過人員再培訓計畫，彌補量子安全技能缺口；並導入可觀測工具以監控密碼風險。

IBM 2025「量子安全就緒指數」指出，73%的受訪企業已經開始研究量子安全議題，但僅有19%的企業有實際關於量子安全的近程規劃、或明確的量子安全策略與目標。造成認知與行動的差距的主要原因有二：企業缺乏量子安全的關鍵人才與技能，及量子安全議題在企業內的權責分散。62% 的受訪企業期待由現有的資安供應商協助應對量子安全風險，56%的企業認為量子安全僅屬技術議題；主要負責量子安全議題的主管依序為技術長(16%)、資安長(11%)、研發主管(10%) 與資訊長(10%) 等。

IBM 2025「量子安全就緒指數」評估14項企業作為，歸納為三大領域包括：量子安全的探索能力、可觀測性與監控能力、與轉型能力。14項指標依據IBM對於量子的專業知識與客戶經驗分組與加權，100分為滿分。2025年，全球企業「量子安全就緒」的平均分數為25分，較2023年的21分提升4分。分數最高的前百分之十企業被定義為「量子安全領先者」（Quantum-Safe Champions, QSCs），其分數介於35至50分；較2023年的最高分44分進步6分。

報告指出全球企業在「探索」與「可觀測性與監控」領域進展較快，企業正在強化識別與監控密碼風險的能力。「轉型」能力亦有進展，但絕對分數仍偏低；顯示企業關注量子安全議題的初期動能強勁，但持續投資是將準備工作轉化為實際量子安全能力的關鍵。

IBM 資安

延伸閱讀

台美語言文化合作 伊利諾大學成立華語文中心

好讀周報／諾貝爾獎公布！匈牙利作家獨得文學獎桂冠 川普未獲和平獎

銀行資安審查 納入外資背景

諾貝爾物理獎／教授、博士後、研究生 40年前3得主同校

相關新聞

IBM發布「量子安全就緒指數」報告 籲企業加速強化量子安全韌性

量子運算技術快速發展，為現行的資料加密防護機制帶來前所未有的挑戰。IBM商業價值研究院 (IBV) 近期發布「量子安全就...

博盛半導體啟用研發中心、推兩款新元件 搶攻AI伺服器電源管理市場

以產品研發及技術服務為主軸的博盛半導體（7712），17日正式啟用建設研發中心，占地約600坪，同時宣布推出兩款全新高效...

緯創結盟趨勢科技 成立 Magna AI 公司

資安大廠趨勢科技17日宣布與緯創（3231）集團旗下緯創數技簽署合作意向書，結合其強大的AI基礎架構與系統整合能力，將打...

微星攜手 Red Bull League of Its Own 擔任獨家官方主機與筆電夥伴

電競大廠微星（2377）正式宣布攜手Red Bull League of Its Own，擔任獨家官方主機與筆電合作夥伴...

光寶攜手雲達在 OCP 展示輝達 GB300 AI 伺服器解決方案

光寶（2301）在OCP全球峰會攜手全球資料中心及AI 解決方案領導廠商雲達科技，實機展示「NVIDIA GB300 N...

台灣出口強勁、基本面穩健 中經院上修今年 GDP 成長率至5.45%

中華經濟研究院院長連賢明17日表示，台灣2025年經濟成長動能仍具韌性，中經院預測今年全年GDP成長率可望上修至5.45...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。