IBM發布「量子安全就緒指數」報告 籲企業加速強化量子安全韌性

量子運算技術快速發展，為現行的資料加密防護機制帶來前所未有的挑戰。IBM商業價值研究院 (IBV) 近期發布「量子安全就緒指數」報告 (Quantum-Safe Readiness Index, QSRI)，顯示全球企業正緩步推進其量子安全韌性。IBM建議企業應根據自身風險程度與應變能力，首先建立量子安全治理策略、架構與跨部門管理機制；透過人員再培訓計畫，彌補量子安全技能缺口；並導入可觀測工具以監控密碼風險。

IBM 2025「量子安全就緒指數」指出，73%的受訪企業已經開始研究量子安全議題，但僅有19%的企業有實際關於量子安全的近程規劃、或明確的量子安全策略與目標。造成認知與行動的差距的主要原因有二：企業缺乏量子安全的關鍵人才與技能，及量子安全議題在企業內的權責分散。62% 的受訪企業期待由現有的資安供應商協助應對量子安全風險，56%的企業認為量子安全僅屬技術議題；主要負責量子安全議題的主管依序為技術長(16%)、資安長(11%)、研發主管(10%) 與資訊長(10%) 等。

IBM 2025「量子安全就緒指數」評估14項企業作為，歸納為三大領域包括：量子安全的探索能力、可觀測性與監控能力、與轉型能力。14項指標依據IBM對於量子的專業知識與客戶經驗分組與加權，100分為滿分。2025年，全球企業「量子安全就緒」的平均分數為25分，較2023年的21分提升4分。分數最高的前百分之十企業被定義為「量子安全領先者」（Quantum-Safe Champions, QSCs），其分數介於35至50分；較2023年的最高分44分進步6分。

報告指出全球企業在「探索」與「可觀測性與監控」領域進展較快，企業正在強化識別與監控密碼風險的能力。「轉型」能力亦有進展，但絕對分數仍偏低；顯示企業關注量子安全議題的初期動能強勁，但持續投資是將準備工作轉化為實際量子安全能力的關鍵。