緯創結盟趨勢科技 成立 Magna AI 公司

資安大廠趨勢科技17日宣布與緯創（3231）集團旗下緯創數技簽署合作意向書，結合其強大的AI基礎架構與系統整合能力，將打造全新「全價值鏈全球 AI 轉型工廠」Magna AI公司，專注於為全球企業與組織提供AI驅動的顧問、建構、整合與營運服務共同推動新一代企業AI智慧轉型。

Magna AI致力於成為全球獨特的全價值鏈AI轉型工廠，整合從策略規劃、架構設計、系統整合到營運維運的全方位能力，提供安全、端到端的AI平台，協助企業加速落地人工智慧，邁向智慧型企業的未來。

Magna AI的獨特之處在於結合了緯創數技在AI硬體與系統整合上的深厚實力與趨勢科技整合NVIDIA NIM微服務的AI軟體與資安平台技術的領導優勢，透過雙方核心能力的整合，打造出一個統一的「AI工廠模式」，提供安全、端到端的AI平台，助力企業快速構建並部署下一代AI智能工廠。

趨勢科技執行長陳怡樺表示，「在AI世界中，安全不再是事後考量—它是基礎。透過這家AI公司，我們將企業級防護嵌入AI轉型的核心。身為全球軟體與資安領域的領導者，我們的願景非常明確：打造值得信任、安全且具變革力的AI」。

緯創數技董事長黃柏漙表示，「Magna AI展現了我們堅定不移的承諾，致力於推動大規模、高效能的AI基礎架構與系統建設，並以緯創數技的戰略支持為後盾，實現具體而可衡量的成果。這項合作象徵著智能轉型新時代的開啟，結合我們在全球製造與系統整合領域的深厚專業，推動下一代AI驅動創新的發展」。

Moataz BinAli博士被任命為Magna AI的執行長。他擁有超過二十年在全球頂尖科技公司(包括趨勢科技、SAP、IBM與Microsoft)的豐富經驗，專長於推動創新與擴展科技事業。

Moataz BinAli博士表示：「我們不僅是建立一家公司，也正在打造下一場智慧革命的核心。我們的使命是提供安全、可擴展且具自我運作能力的AI解決方案，讓企業能在新世紀中領先。」

Magna AI公司在全球創新樞紐設立總部，致力成為企業展開AI轉型旅程的首選合作夥伴。將站在這場全球變革的最前線，提供AI驅動的解決方案，幫助企業快速且永續地優化營運，實現全面AI化轉型。