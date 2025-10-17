微星攜手 Red Bull League of Its Own 擔任獨家官方主機與筆電夥伴

電競大廠微星（2377）正式宣布攜手Red Bull League of Its Own，擔任獨家官方主機與筆電合作夥伴，為全球頂尖賽事提供最堅實穩定的硬體支援。此次MSI共出動超過50台電競主機與筆電進駐賽事現場，熱血驅動年度最受矚目的電競對決，助力選手火力全開、迎戰榮耀之戰。

這場全球矚目的《英雄聯盟》盛事將於11月29日在德國慕尼黑SAP Garden盛大登場。歐洲電競與運動的全新地標，亦是新一代頂級運動賽事場館，坐落於世界知名的慕尼黑奧林匹克公園，預計將湧入超過10,000名觀眾。韓國傳奇戰隊T1將領銜，對戰歐洲勁旅G2 Esports、Karmine Corp、NNO Old，以及由知名實況主Caedrel帶領的LosRatones。

本次賽事亦將透過Red Bull官方Twitch與YouTube頻道進行全球直播，並同步串聯超過30位國際知名實況主，包括Caedrel、Kameto與Noway4u在內，提供多語言的聯合直播，將賽事的精彩刺激帶到全球每個角落。

MSI本次提供超過50台電競主機與筆電，全面進駐主舞台、訓練室、直播台等，驅動頂尖賽事每一刻。

MSI行銷副總經理程惠正表示，「MSI始終致力於以最強大的硬體效能支持全球電競舞台。本次與Red Bull的合作，不僅彰顯MSI對電競社群的承諾，也體現我們打造極致遊戲體驗的願景。我們很榮幸能成為T1與歐洲頂尖戰隊背後的力量，陪伴選手和粉絲共同迎接最激動人心的賽事時刻」。