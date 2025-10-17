光寶攜手雲達在 OCP 展示輝達 GB300 AI 伺服器解決方案

光寶（2301）在OCP全球峰會攜手全球資料中心及AI 解決方案領導廠商雲達科技，實機展示「NVIDIA GB300 NVL72平台」AI 伺服器解決方案。這款機櫃配置光寶 33kW Power Shelf(機架式電源)，提供最佳化的電源方案，確保系統在高密度運算下穩定運作。

此外，透過先進的電源管理設計，有效降低能耗並提升能源使用效率，讓AI 運算平台在處理大量資料與進行高密度部署時，能展現高效能與可靠性。

光寶與雲達攜手合作 NVIDIA GB300 NVL72 平台，助攻客戶進行高效能運算（HPC）與大型語言模型（LLM）訓練，並支援多節點擴展，涵蓋從地端到雲端的運算需求。不僅優化AI 訓練流程，更強化推理效能，加速生成式 AI、智慧代理與實體 AI 等新興應用的發展，為客戶打造兼具彈性與效率的完整 AI 基礎設施。

光寶總經理邱森彬表示，隨著 AI成為驅動全球創新的核心動能 ，單一技術已不足以應對挑戰，唯有整合才能創造真正價值。光寶從電源、機構、散熱到系統方案，提供端到端的 AI 基礎設施整合方案。因為有雲達這樣在AI基礎建設領域的頂尖夥伴，我們將持續協助客戶部署 NVIDIA 技術，確保AI基礎建設更高效、更可靠地落地。

雲達總經理楊麒令表示，AI 不只是科技的進化，而是推動整個產業價值鏈重塑的力量。隨著 NVIDIA 不斷引領新一代運算架構的突破，全球對高效能AI基礎設施需求正持續加速。雲達的角色，是將硬體、軟體與應用場景整合，讓 AI 真正落地並帶動生態系發展。而與光寶這樣在電源與系統整合上具備深厚實力的夥伴合作，更讓雙方能在這股浪潮上穩健前行，攜手引領AI新時代。

光寶長期深耕雲端伺服器電源技術，在電源管理與散熱設計領域累積深厚實力，致力推動資料中心基礎設施的創新與落地。結合雲達在大型 AI 基礎架構整合的專業，雙方攜手打造符合 NVIDIA 架構的 AI 解決方案，協助企業快速部署 AI 資料中心，提升運算效率，並兼顧能源使用與永續發展目標。面對 AI 運算日益規模化與多樣化的趨勢，光寶將持續深化與 NVIDIA生態系夥伴合作，透過技術整合與平台創新，提供企業快速導入 AI 的完整解決方案，打造更具競爭力與永續性的運算基礎設施。