台灣出口強勁、基本面穩健 中經院上修今年 GDP 成長率至5.45%

中華經濟研究院院長連賢明17日表示，台灣2025年經濟成長動能仍具韌性，中經院預測今年全年GDP成長率可望上修至5.45%，優於市場普遍預期，顯示出口復甦帶動整體景氣回溫，產業基本面穩健。他指出，從今年上半年主計總處公布的經濟數據觀察，第一季成長約5%，第二季達8%，第三季出口持續暢旺，顯示台灣經濟表現「比預期好」。

連賢明表示，目前半導體與科技產業表現強勁，是推升今年與明年經濟成長的主要動能。不過，國際環境仍存不確定性，特別是中國大陸近期針對晶片設備及稀土出口的管制政策，以及美中科技競爭延伸至供應鏈談判，恐使未來數季的全球貿易波動加劇。