快訊

我法官協會赴亞塞拜然參加年會受辱！竟不給6代表簽證 捷克代發我聲明

買M5 MacBook Pro、M5 iPad Pro先注意！蘋果官網首曝規格差異、充電器也有差

北市男吃感冒藥開車頭暈…撞斷路燈再衝上人行道 2人送醫

神盾旗下IP廠乾瞻 發表最新3奈米 UCIe 高速傳輸介面技術

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

神盾（6462）旗下專注於高速傳輸介面矽智財（IP）的乾瞻科技，發表最新3奈米UCIe高速傳輸介面技術，並同步展出該技術在安國最新 Arm 架構CPU平台上的應用實例。

神盾指出，乾瞻3奈米UCIe高速晶粒對晶粒（die-to-die）介面 IP 技術，完全符合最新的UCIe規範，支援 2.5D 與 3D 封裝架構，可實現高效能異質整合。

安國（8054）也展示搭載乾瞻3 奈米UCIe-S IP的Mobius 100（CSS V3）Arm 架構CPU平台。該平台採用Arm Neoverse CSS架構，支援晶粒對晶粒的 CPU 互連，並可整合GPU、NPU與AI加速器。

乾瞻營運長徐達勇表示，此次與安國的合作示範，充分展現其在晶粒互連技術領域的領導地位，積極支持UCIe在Arm晶粒生態系中的關鍵角色。

乾瞻專注於開發高速、低功耗介面 IP，其UCIe產品組合涵蓋從22奈米至3 奈米的先進製程節點，且多項 IP 已完成矽晶驗證。

晶粒 奈米 Arm

延伸閱讀

投信基金規模衝10.5兆

Google Cloud：78%台企採AI代理 高於亞太平均

林口輕軌納入新北優先路網 地方促規畫先導公車養運量

固態鋰電池突破 能量密度提升86%

相關新聞

蘋果發表 M5 新產品 法人看好新日興、華通等供應鏈受惠

蘋果發表搭載新一代 M5 晶片的產品，分析師指出，由於新機發布前備貨少，預期零組件廠商今年第四季出貨將有望提升，包括新日...

台灣出口強勁、基本面穩健 中經院上修今年 GDP 成長率至5.45%

中華經濟研究院院長連賢明17日表示，台灣2025年經濟成長動能仍具韌性，中經院預測今年全年GDP成長率可望上修至5.45...

神盾旗下IP廠乾瞻 發表最新3奈米 UCIe 高速傳輸介面技術

神盾（6462）旗下專注於高速傳輸介面矽智財（IP）的乾瞻科技，發表最新3奈米UCIe高速傳輸介面技術，並同步展出該技術...

擷發科攜手麥睿資訊 啟動台灣智慧宗教計畫

ASIC晶片設計服務與AI軟體設計整合廠商擷發科（7796）宣布，與專注於宗教數位轉型的麥睿資訊（Lifemap人生地圖...

台積電單季獲利再創巔峰 一圖看先進製程貢獻、Q4展望

台積電16日召開法說會，董事長魏哲家首度明確對外表達，因應全球貿易政策、關稅風險的不確定性，台積電將採取嚴謹的產能規畫機制；因應AI（人工智慧）強勁需求，台積電將在美國亞利桑那州廠附近購置第二塊土地，以支應產能擴充計畫。

台積二度調高全年展望 美元營收增幅上看36%

台積電昨（16）日舉行法說會，公布第3季與前三季獲利同步攻頂，看好本季毛利率有望突破驚人的六成之上，董事長魏哲家更高喊，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。