神盾旗下IP廠乾瞻 發表最新3奈米 UCIe 高速傳輸介面技術

神盾（6462）旗下專注於高速傳輸介面矽智財（IP）的乾瞻科技，發表最新3奈米UCIe高速傳輸介面技術，並同步展出該技術在安國最新 Arm 架構CPU平台上的應用實例。

神盾指出，乾瞻3奈米UCIe高速晶粒對晶粒（die-to-die）介面 IP 技術，完全符合最新的UCIe規範，支援 2.5D 與 3D 封裝架構，可實現高效能異質整合。

安國（8054）也展示搭載乾瞻3 奈米UCIe-S IP的Mobius 100（CSS V3）Arm 架構CPU平台。該平台採用Arm Neoverse CSS架構，支援晶粒對晶粒的 CPU 互連，並可整合GPU、NPU與AI加速器。

乾瞻營運長徐達勇表示，此次與安國的合作示範，充分展現其在晶粒互連技術領域的領導地位，積極支持UCIe在Arm晶粒生態系中的關鍵角色。

乾瞻專注於開發高速、低功耗介面 IP，其UCIe產品組合涵蓋從22奈米至3 奈米的先進製程節點，且多項 IP 已完成矽晶驗證。