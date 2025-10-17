擷發科攜手麥睿資訊 啟動台灣智慧宗教計畫

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

ASIC晶片設計服務與AI軟體設計整合廠商擷發科（7796）宣布，與專注於宗教數位轉型的麥睿資訊（Lifemap人生地圖）正式簽署合作備忘錄（MOU），共同啟動「台灣智慧宗教計畫」。

擷發科指出，此項跨界結盟，將其CAPS AI軟體設計平台與麥睿資訊的在地雲端服務「人生地圖」深度融合，為傳統宗教注入AI智慧科技，實現安全守護、互動體驗與永續發展的三大轉型。雙方合作將聚焦於開發具備智慧感知與沉浸式互動的新型態裝置，推出「淨化亭」與「祈福牆」等前導概念。此套由AI驅動的系統，不僅將提供全天候主動感知場域內的風險預警，更轉化信眾祈願為動態光影與療癒音律。

擷發科董事長楊健盟表示，AI的力量不應只停留在產業效率提升，更應延伸到文化與社會價值的守護。這次的MOU是其對科技賦能人文理念承諾的實踐。擷發科近年持續推動AI跨域應用，從工業、醫療、AI機器人到文化永續，CAPS AI軟體平台皆能快速導入。

AI 軟體

