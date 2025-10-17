聽新聞
蘋果發表 M5 新產品 法人看好新日興、華通等供應鏈受惠
蘋果發表搭載新一代 M5 晶片的產品，分析師指出，由於新機發布前備貨少，預期零組件廠商今年第四季出貨將有望提升，包括新日興（3376）、華通（2313）、鴻海（2317）等供應鏈，業績將受惠。
蘋果發布搭載新一代 M5 晶片的產品，包含 14 吋的 MacBook Pro、iPad Pro 11 吋和 13 吋，以及 Apple Vision Pro。
法人機構表示，新日興為 Apple AirPods 系列充電盒 Hinge（鉸鏈）主要供應商，AirPods Pro 3 自 8 月開始出貨，上市後銷售情況良好，目前已新增生產設備；且有 M5 版 14 吋 MacBook Pro、iPad Pro 巧控鍵盤 Hinge 新品挹注，預期第四季營收可恢復成長趨勢。
另外，此次新款 MacBook Pro，台灣 PCB 供應商並未出現大幅改變。主板供應商是華通，軟板供應商主要為臻鼎-KY（4958），欣興（3037）則為載板主要供應商。經通路訪查，各公司 MacBook Pro 占營收比重約為 5% 至 10%。雖第四季為傳統消費性電子淡季，但 MacBook Pro 仍是 iPhone 17 銷售高峰過後的重要營收接棒來源，銷量如能優於預期，有望使華通、臻鼎-KY 等以消費性為主的公事業績淡季不淡。
而鴻海與廣達（2382）為 Apple Mac 系列產品的台系代工廠，蘋果搭載新的 M5 晶片的 MacBook 產品上市後若銷售良好，將有助鴻海與廣達後續營運狀況，短期有助於激勵相關供應鏈表現。
