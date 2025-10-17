快訊

前檢座逼女證人上床、遭廢律師證又涉詐 還自曝名下有3套房

威嚇普亭上談判桌？川普曝通話談戰斧飛彈：送幾千枚給烏克蘭介意嗎？

富人成功背後藏了什麼？投資7種外表資產、不炫名牌

聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果發表 M5 新產品 法人看好新日興、華通等供應鏈受惠

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
蘋果發表搭載新一代 M5 晶片的產品。（路透）
蘋果發表搭載新一代 M5 晶片的產品。（路透）

蘋果發表搭載新一代 M5 晶片的產品，分析師指出，由於新機發布前備貨少，預期零組件廠商今年第四季出貨將有望提升，包括新日興（3376）、華通（2313）、鴻海（2317）等供應鏈，業績將受惠。

蘋果發布搭載新一代 M5 晶片的產品，包含 14 吋的 MacBook Pro、iPad Pro 11 吋和 13 吋，以及 Apple Vision Pro。

法人機構表示，新日興為 Apple AirPods 系列充電盒 Hinge（鉸鏈）主要供應商，AirPods Pro 3 自 8 月開始出貨，上市後銷售情況良好，目前已新增生產設備；且有 M5 版 14 吋 MacBook Pro、iPad Pro 巧控鍵盤 Hinge 新品挹注，預期第四季營收可恢復成長趨勢。

另外，此次新款 MacBook Pro，台灣 PCB 供應商並未出現大幅改變。主板供應商是華通，軟板供應商主要為臻鼎-KY（4958），欣興（3037）則為載板主要供應商。經通路訪查，各公司 MacBook Pro 占營收比重約為 5% 至 10%。雖第四季為傳統消費性電子淡季，但 MacBook Pro 仍是 iPhone 17 銷售高峰過後的重要營收接棒來源，銷量如能優於預期，有望使華通、臻鼎-KY 等以消費性為主的公事業績淡季不淡。

而鴻海與廣達（2382）為 Apple Mac 系列產品的台系代工廠，蘋果搭載新的 M5 晶片的 MacBook 產品上市後若銷售良好，將有助鴻海與廣達後續營運狀況，短期有助於激勵相關供應鏈表現。

MacBook MacBook Pro 鴻海

延伸閱讀

鴻海大象跳舞 目標價衝400…高盛看好獲利快速成長

與蘋果CEO會面 何立峰：希望庫克等人擔任中美關係「橋梁紐帶」

北京清華大學研發「玉衡」晶片 全球首款亞埃米級快照光譜晶片

貿易局勢升溫！彭博：蘋果庫克等全球企業CEO 本周會晤何立峰

相關新聞

蘋果發表 M5 新產品 法人看好新日興、華通等供應鏈受惠

蘋果發表搭載新一代 M5 晶片的產品，分析師指出，由於新機發布前備貨少，預期零組件廠商今年第四季出貨將有望提升，包括新日...

台積二度調高全年展望 美元營收增幅上看36%

台積電昨（16）日舉行法說會，公布第3季與前三季獲利同步攻頂，看好本季毛利率有望突破驚人的六成之上，董事長魏哲家更高喊，...

台積電單季獲利再創巔峰 一圖看先進製程貢獻、Q4展望

台積電16日召開法說會，董事長魏哲家首度明確對外表達，因應全球貿易政策、關稅風險的不確定性，台積電將採取嚴謹的產能規畫機制；因應AI（人工智慧）強勁需求，台積電將在美國亞利桑那州廠附近購置第二塊土地，以支應產能擴充計畫。

台積：持續在美買地擴產 打造超大晶圓廠聚落

台積電董事長魏哲家昨（16）日於法說會首度明確對外表達，因應全球貿易政策、關稅風險的不確定性，台積電將採取嚴謹的產能規畫...

台積電在美先進封裝 雙軌並進

台積電美國亞利桑那州新廠接單熱，同步帶動後段封測需求強勁。台積電董事長魏哲家昨（16）日表示，正與一家具規模的大型專業外...

魏哲家談美中角力 不影響AI成長

針對大客戶出貨大陸市場受限與美中角力對AI訂單的影響，台積電董事長魏哲家昨（16）日於法說會指出，全球AI基建升級仍在加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。