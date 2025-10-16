環球晶多點開花 更有底氣

環球晶（6488）以併購與自建新廠擴張雙管齊下，在九個國家建立18座生產基地，布局全球產能，面對地緣政治因素干擾與客戶端在地需求，更有底氣與實力。

目前環球晶在美國有德州兩座廠、密蘇里州廠，歐洲的義大利、丹麥都有廠區，在亞洲的台灣、日本與南韓，以及中國大陸、馬來西亞等地都有生產據點。

關稅議題紛擾未止，環球晶美國製造能量展現優勢。旗下美國子公司GWA是唯一參與美國政府「美國晶片計畫」的全製程先進矽晶圓製造廠，GWA日前也宣布與蘋果建立全新供應鏈合作夥伴關係。

環球晶德州12吋新廠今年5月中正式啟用，在此之前，美國本土另一個可供應先進製程矽晶圓廠已是21年前設立的業者，美國客戶若想在地採購最新的先進製程應用12吋矽晶圓，環球晶新廠可說是目前唯一選擇。

環球晶德州新廠廠區共可建設六期廠房，第一期與第二期廠房約投資35億美元。公司先前提到，如果前兩期廠區能獲利，且有明確客戶需求，將評估展開第三期和第四期廠區投資，也就是新增投資40億美元。未來這四期的總產能將可達月產能100萬片規模。

環球晶2022年決定自行投資興建德州新廠，其實是董事長徐秀蘭先前為收購德國同業世創失利時預備的B計畫，但近年地緣政治與經濟環境密切連動，備案成為環球晶的好計畫。