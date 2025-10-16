環球晶義國12吋廠 開幕 海外布局再下一城

全球第三大、台灣最大半導體矽晶圓廠環球晶（6488）昨（16）日宣布，旗下斥資4.5億歐元（約新台幣160億元），位於義大利諾瓦拉（Novara）的12吋矽晶圓新廠開幕。

這是環球晶繼美國德州12吋矽晶圓廠5月啟用後，海外布局再下一城，法人看好有利該公司持續降低地緣政治風險，助益接單。

環球晶義大利新廠概況

環球晶表示，義大利諾瓦拉新廠名為FAB300 ，隸屬於其子公司MEMC Electronic Materials S.p.A.，為歐洲最先進且具備完整一貫製程能力的12吋矽晶圓廠之一。

環球晶董事長徐秀蘭於開幕典禮致詞表示，FAB300不僅是一座工廠，更是創新、永續與共同成長的象徵，展現義大利團隊的專業、韌性與卓越執行力，並獲歐洲市場的廣泛肯定。FAB300讓環球晶能更貼近客戶，共同開發前瞻技術，並支持其長期成長策略，推動歐洲半導體生態系發展。

義大利諾瓦拉於1976年起，就是歐洲矽晶圓生產重鎮，環球晶於2022年2月宣布當地新廠擴建計畫，歷時逾三年後，這座名為FAB300的12吋矽晶圓新廠開幕，惟環球晶並未透露該廠區新產能規劃。

環球晶指出，FAB300是歐洲「共同重大投資計畫—微電子與通訊技術」（IPCEI-ME／CT）的一環，並獲得1.03億歐元研發資金支持。該計畫由義大利政府與歐盟合作推動。

環球晶指出，此計畫與歐洲主要微電子元件製造商緊密合作，確保產能符合客戶需求，並契合歐洲的科技戰略重點方向，結合美拉諾（Merano）工廠的長晶業務，該公司成為歐洲少數具備從長晶到晶圓一貫完整製程能力的12吋矽晶圓供應商之一。

環球晶規劃，FAB300全面量產後，將以最新自動化技術生產12吋拋光及磊晶晶圓，應用涵蓋範圍包括先進邏輯、記憶體、功率元件及 MEMS／感測器。環球晶提到，該廠將全面遵循RE100標準，確保100％使用再生能源。