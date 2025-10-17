快訊

台積二度調高全年展望 美元營收增幅上看36%

經濟日報／ 記者尹慧中朱子呈／台北報導
台積電董座魏哲家。法新社
台積電董座魏哲家。法新社

台積電（2330）昨（16）日舉行法說會，公布第3季與前三季獲利同步攻頂，看好本季毛利率有望突破驚人的六成之上，董事長魏哲家更高喊，AI相關需求非常強，加上非AI終端應用溫和復甦，及先進製程需求續強，因此調高台積電今年美元營收年增率為34%至36%，明年也是健康的一年。

台積電7月法說會時已調高今年美元營收年增幅至近30%，昨天為二度調升展望。法人看好，台積電今年營收將首度跨過千億美元大關，達約1,207億美元至1,225億美元，再創新高。

台積電法說會重點
台積電法說會重點

台積電昨天法說會前持續吸引資金進駐，收1,485元新天價、漲20元，惟外資轉賣超6,983張。

台積周四ADR早盤紅翻黑，跌約1%，有利多出盡的味道。

分析師關注AI趨勢與明年展望，台積電團隊提及，對公司營運與長期成長仍充滿信心，若能持續維持優秀的表現，未來幾年也將持續看到營收成長超越資本支出增幅，預期2026年仍將是一個健康年，並且對持續投資於大趨勢深具信心。

針對本季展望，台積電預估，單季美元營收322億美元至334億美元，中間值季減1%，惟財測高標仍有機會創高。

台積電說明，第4季匯率假設為新台幣兌美元匯率30.6：1，毛利率估介於59%至61%，營益率49%至51%。

其中，毛利率中間值60%，將創近12季新高，重回60%水準並季增50個基點，主要原因在於較有利的外匯匯率，然而此影響將有部分持續被來自海外晶圓廠的利潤稀釋所抵銷。

儘管海外晶圓廠成本仍較高，台積電指出，得益於公司整體規模較大，現在預期海外晶圓廠量產所致的毛利率稀釋在2025下半年將接近2%。針對2025全年，相較於之前預測的2%至3%，現在預期因海外晶圓廠量產所致的毛利率稀釋將介於1%至2%，對毛利率影響將比原先預測輕微。

魏哲家強調，當下AI需求比三個月前預期更樂觀，2025年全年保持強勁，非AI相關終端市場也已觸底並出現溫和復甦。分析師追問是否擔心智慧手機應用庫存，魏哲家回：「不擔心，目前庫存在季節水準、非常健康。」

魏哲家並提到，台積電和客戶及客戶的客戶密切合作，以規劃產能，台積已擁有超過500個不同的客戶，遍及各領域終端市場。此外，隨著製程技術複雜性增加，與客戶接觸啟動專案的前置時間現在至少要提早二至三 年，可能獲得在產業中最深入且最廣泛的視野。

台積電 晶圓廠 毛利率

