台積電調高今年資本支出低標

經濟日報／ 記者尹慧中朱子呈／台北、新竹報導

台積電（2330）昨（16）日上調今年資本支出低標至400億美元，高標維持420億美元不變，仍有望改寫新猷。台積電財務長黃仁昭強調，資本支出保持彈性，目標仍是確保營收成長速度超越資本支出增幅，展現健康的財務紀律。

台積電上一次法說會預期，今年資本支出為380億美元至420億美元，昨天更新為400億美元至420億美元，以最新預估的資本支出平均值410億美元來看，較先前平均400億美元小增2.5%。台積電並公布，第3季資本支出97億美元，前三季資本支出293.9億美元。

隨著AI相關結構性需求持續強勁，將繼續投資以支持客戶成長，今年資本支出當中，約70%用於先進製程技術、約10%至20%用於特殊製程技術，另外約10%至20%用於先進封裝、測試、光罩製作及其他項目。

有分析師提問台積電過往資本支出顯著增加，挹注營收高成長，如今看來今年營收估相較2022年的前一個高峰期成長50%，但資本支出僅增長10%，原因為何？台積電表示，公司經營得好，業務、營收成長就該超越資本支出增幅。而較高水準的資本支出，總是與較高的成長機會相關聯，並重申依據台積電規模，資本支出不太可能在任何特定年度突然大幅下降。

台積二度調高全年展望 美元營收增幅上看36%

台積電昨（16）日舉行法說會，公布第3季與前三季獲利同步攻頂，看好本季毛利率有望突破驚人的六成之上，董事長魏哲家更高喊，...

台積：持續在美買地擴產 打造超大晶圓廠聚落

台積電董事長魏哲家昨（16）日於法說會首度明確對外表達，因應全球貿易政策、關稅風險的不確定性，台積電將採取嚴謹的產能規畫...

台積電在美先進封裝 雙軌並進

台積電美國亞利桑那州新廠接單熱，同步帶動後段封測需求強勁。台積電董事長魏哲家昨（16）日表示，正與一家具規模的大型專業外...

魏哲家談美中角力 不影響AI成長

針對大客戶出貨大陸市場受限與美中角力對AI訂單的影響，台積電董事長魏哲家昨（16）日於法說會指出，全球AI基建升級仍在加...

超強印鈔機 台積電Q3每天賺49億 毛利率、營益率超越財測高標

台積電先進製程大發威，昨（16）日於法說會公布第3季毛利率、營益率同步超越財測高標，單季大賺4,523億元，創新高，季增...

