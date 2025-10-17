聽新聞
魏哲家談美中角力 不影響AI成長
針對大客戶出貨大陸市場受限與美中角力對AI訂單的影響，台積電（2330）董事長魏哲家昨（16）日於法說會指出，全球AI基建升級仍在加速，即使特定區域短期受限，「整體成長趨勢不變，我們對主要客戶的動能與自身供應能力都有把握」。
魏哲家指出，GPU與ASIC兩大核心客戶持續精進，訂單能見度穩定，就算無法全面服務中國需求，長期AI成長仍「非常正向」。
外資詢問，大客戶提到「摩爾定律已死」的觀點，台積電怎麼看？
魏哲家說，真正焦點已從單一晶片微縮，擴大到「整體系統效能」的協同設計。
魏哲家強調，台積電與關鍵客戶同步在前段、後段與先進封裝上整合，以系統級創新接棒傳統微縮帶來的效能提升，「不再只靠把晶片做小，而是把整個系統做強」。
