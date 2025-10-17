超強印鈔機 台積電Q3每天賺49億 毛利率、營益率超越財測高標

台積電（2330）先進製程大發威，昨（16）日於法說會公布第3季毛利率、營益率同步超越財測高標，單季大賺4,523億元，創新高，季增13.6%，每股純益17.44元，同寫新猷；前三季稅後純益1.21兆元，超越去年獲利總和，每股純益46.75元，為同期新高。

台積電第3季毛利率衝上59.5%，為近11季新高，法人驚艷，以當季共92天計算，一天賺逾49億元，每小時獲利超過2億元；以前三季共273天計算，前三季每天賺逾44.3億元，獲利能力驚人，儼然成為台股「超強印鈔機」。談到上季毛利率衝高，台積電表示，主要受惠成本持續控管，整體產能利用率提升，抵銷海外產能增加造成的稀釋。

台積電近六季毛利率與EPS

根據台積電揭露的財務數據，第3季稅後純益4,523億元，季增13.6%，年增39.1%，每股純益17.44 元；其中，單季毛利率59.5%，季增0.9個百分點，年增1.7個百分點；營益率50.6%，季增1個百分點，年增3.1個百分點，純益率45.7%，季增3個百分點，年增2.9個百分點，每股純益17.44元。

台積電上次法說會預估，第3季毛利率介於55.5%至57.5%，營益率為45.5%至47.5%，實際數字優於預期。台積電昨天並公布上季美元營收331億美元，也超出原預期318億美元至330億美元區間。

台積電表示，第3季高速運算（HPC）營收占比57%、智慧手機30%，AI帶動的高附加價值訂單，持續把營運重心往先進節點推進。若就製程占比來看，上季5奈米占37%、3 奈米23%、7奈米14%，總計7奈米及更先進製程占比為74%。

台積電累計前三季毛利率59%，年增4.1個百分點；營益率49.6%，年增5.4個百分點，稅後純益1.21兆元，超越去年總獲利1.17兆元，年增51.8%；純益率43.9%，年增4.5個百分點，每股純益46.75元。