快訊

準颱風「風神」與東北季風將共伴威脅台灣！這天降雨最明顯 光復連假天氣曝

市場憂AI泡沫化？ 台積電給了定心丸

兩人通話2.5小時…川普：將與普亭在匈牙利會面 盼結束俄烏戰爭

聽新聞
0:00 / 0:00

台積：持續在美買地擴產 打造超大晶圓廠聚落

經濟日報／ 記者尹慧中朱子呈簡永祥／台北報導
台積電董事長魏哲家16日於法說會首度明確對外表達，因應全球貿易政策、關稅風險的不確定性，台積電將採取嚴謹的產能規畫機制。記者黃仲裕／攝影
台積電董事長魏哲家16日於法說會首度明確對外表達，因應全球貿易政策、關稅風險的不確定性，台積電將採取嚴謹的產能規畫機制。記者黃仲裕／攝影

台積電（2330）董事長魏哲家昨（16）日於法說會首度明確對外表達，因應全球貿易政策、關稅風險的不確定性，台積電將採取嚴謹的產能規畫機制。考量AI需求強勁，台積電將在美國亞利桑那州新廠附近購置第二塊土地，以支應產能擴充計畫。

魏哲家並提到，美國新廠將加速升級至2奈米和更先進的製程技術。因應AI結構性成長，台積電結合內外部市場分析，採取嚴謹的產能規畫機制，並將開發與產能協調時間提前二至三年，以確保供應鏈穩定；內部也透過跨部門評估市場需求的「自上而下」與「自下而上」整合機制，確保投資節奏精準。

台積電海外廠區最新動態
台積電海外廠區最新動態

魏哲家指出，未來亞利桑那州將擴展為一獨立的超大晶圓廠（Giga Fab）聚落，主要支應智慧手機、AI和高速運算（HPC）相關應用的需求。

台灣廠區方面，魏哲家說，2奈米預計本季稍晚量產，先進封裝按進度推動。明年2奈米將加速放量，動能來自智慧手機、高速運算、AI應用。2奈米家族延伸的N2P與A16（1.6奈米）預計2026下半年量產，新建廠房優先導入N2，優化N5／N3產能。

他表示，在台灣政府支持下，新竹和高雄科學園區同步籌畫多期2奈米廠，未來數年仍持續在台灣投資先進製程及先進封裝廠。

魏哲家坦言，目前先進封裝在前端、後端產能仍偏緊張，台積電持續縮小先進封裝供不應求的差距，明年持續增加先進封裝產能，相關實際數字將在明年第1季的法人說明會上提出。

談到日本布局，魏哲家說，感謝日本中央政府、縣政府和地方政府的大力支持，熊本的第一座特殊製程技術晶圓廠已經於2024年底以非常好的良率開始量產，第二座晶圓廠已經展開營建工程，量產計劃將依客戶的需求及市場狀況而定。

歐洲方面，魏哲家說，在歐洲獲得來自歐盟執委會、德國聯邦政府、邦政府和市政府的堅定承諾。在德國德勒斯登的特殊製程技術晶圓廠已經開始興建，並且進展良好。

台積電 晶圓廠 魏哲家

延伸閱讀

魏哲家：非AI終端市場已觸底並出現溫和復甦 不擔心智慧機庫存

整理包／台積電創單季獲利新高 法說會「7大重點」一次看

台積電怎知AI需求是否泡沫？魏哲家曝「背後1行動」：更瞭解客戶看法

魏哲家：因應關稅風險不確定性 台積電啟動嚴謹產能開發評估機制

相關新聞

台積二度調高全年展望 美元營收增幅上看36%

台積電昨（16）日舉行法說會，公布第3季與前三季獲利同步攻頂，看好本季毛利率有望突破驚人的六成之上，董事長魏哲家更高喊，...

台積：持續在美買地擴產 打造超大晶圓廠聚落

台積電董事長魏哲家昨（16）日於法說會首度明確對外表達，因應全球貿易政策、關稅風險的不確定性，台積電將採取嚴謹的產能規畫...

台積電在美先進封裝 雙軌並進

台積電美國亞利桑那州新廠接單熱，同步帶動後段封測需求強勁。台積電董事長魏哲家昨（16）日表示，正與一家具規模的大型專業外...

魏哲家談美中角力 不影響AI成長

針對大客戶出貨大陸市場受限與美中角力對AI訂單的影響，台積電董事長魏哲家昨（16）日於法說會指出，全球AI基建升級仍在加...

超強印鈔機 台積電Q3每天賺49億 毛利率、營益率超越財測高標

台積電先進製程大發威，昨（16）日於法說會公布第3季毛利率、營益率同步超越財測高標，單季大賺4,523億元，創新高，季增...

台積電調高今年資本支出低標

台積電昨（16）日上調今年資本支出低標至400億美元，高標維持420億美元不變，仍有望改寫新猷。台積電財務長黃仁昭強調，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。