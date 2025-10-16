快訊

熱帶系統增強延至明天！風神颱風估周末才生成 全台有雨「3地防豪雨」

Google搶企業AI應用入口來勢洶洶 樺漢估工廠效益可增20%

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
Google Cloud舉行「企業效能再進化 - Gemini Enterprise 媒體聚會」，由Google Cloud台灣總經理陳愷新（左）揭示Gemini Enterprise核心概念，並由技術副總經理林書平（右1）實際演示應用場景；同時邀請BCG X大中華區負責人吳學霖分享企業導入AI的市場洞察，以及樺漢科技總經理蔡能吉透過實際案例說明。記者王郁倫／攝影
Google Cloud舉行「企業效能再進化 - Gemini Enterprise 媒體聚會」，由Google Cloud台灣總經理陳愷新（左）揭示Gemini Enterprise核心概念，並由技術副總經理林書平（右1）實際演示應用場景；同時邀請BCG X大中華區負責人吳學霖分享企業導入AI的市場洞察，以及樺漢科技總經理蔡能吉透過實際案例說明。記者王郁倫／攝影

Google 10月推出Gemini Enterprise企業AI代理入口平台，Google Cloud台灣總經理陳愷新表示，此舉是希望鎖定搶占企業員工使用AI應用的入口，包含心占率跟市占率，若能取得最佳位置，後續就能發展更多服務跟獲利模式，為未來服務打下基礎。

Google在前一波生成式AI競賽中，起跑落後ChatGPT，Gemini雖錯過第一波生成式AI先機，但此波AI應用則最先整合企業服務推出Gemini Enterprise，來勢洶洶要搶吃Agent AI入口大餅。業者分析，Google的優勢在於可以串連各種服務間資料串接需求，如行事曆、郵件、Google Drive及NotebookLLM等等服務的資料，打破資料孤島效應。

台灣企業擁抱AI速度已從落後轉變為超車亞洲，甚至全球。AI代理應用正快速發展，Google 推出的Gemini Enterprise目標是提供一個強大、安全、整合的平台，納入Google旗下相關服務資料庫及Agent AI，也開放第三方開源Agent AI協作，陳愷新表示，結算到第3季度，台灣的Gemini Enterprise（Agent Space）客戶數居全球第一，這也讓他頗感意外，顯示企業對AI代理的使用意願極其高昂。

陳愷新表示，另一項針對亞太地區已導入生成式 AI 企業的調查顯示，台灣在導入或正在導入AI代理的企業比例高達78%，名列前茅，遠高於亞太地區日韓等6國平均值64%。

Google目前台灣的 Gemini Enterprise 用戶涵蓋了製造業、醫療業、娛樂業、電商、零售等多個行業，顯示 AI 代理的應用是各行各業都需要投入的。隨著 AI 代理（AI agent）的議題升溫，Google 提出了 A2A（agent-to-agent）協議，允許不同的 AI 代理間進行溝通與協作，將其他企業版Agent AI也能串連合作。

Gemini Enterprise 是 Google 推出的 AI 代理產品，提供一個強大、安全、整合的平台供客戶使用 AI 代理，透過直覺化聊天介面，方便各部門員工操作。

台灣為製造業大國，Agent AI能在製造業發揮什麼效益？樺漢科技（6414）總經理蔡能吉指出，目前樺漢已經成立數位AI轉型發展委員會，在母子公司全面推廣Gemini Enterprise，開通的員工帳戶已超過1,000個，很快會往2,000個邁進，透過數位轉型，5年來透過AI預測跟預防維護，降低工廠機器製造故障率10%，維修時間也縮短20%，供應鏈管理效率提高至30%，預估AI代理的導入，可以創造20%價值。

他表示，透過AI Agent輔助決策，精準度可以到7~8成，但目前還不到可以串連ERP或CRM或供應鏈管理的階段。

BCG則調查顯示，AI出現已經改變企業競爭賽道，過去規模優勢將消失，以生產結構來說，過去龐大資源可以建立的競爭力，如百人客服或百人工程師團隊，現在可能被AI以低成本模式取代，未來企業必須先思考需求再考慮要用什麼技術，顛覆既有流程跟組織架構，逐步導入AI、技術部門專案處理、忽略創新只在意效率、不做變革管理，將是4大阻礙AI價值發揮的挑戰。

AI Google

延伸閱讀

Google Cloud：78%台企採AI代理 高於亞太平均

號稱72小時就可以生產一架！央視鏡頭揭「殲-35」工廠機身藏產量密碼

Google 要蓋印度資料中心 投資150億美元

Google印度打造AI樞紐 美國境外最大5年砸150億美元

相關新聞

台積電法說會／知名大客戶在陸受限、中美變局下怎麼走 魏哲家這樣說

台積電（2330）16日召開法說會，會中被問及知名客戶在中國大陸的出貨限制與中美科技角力對AI接單的影響，董事長魏哲家定...

台積電法說會登場 陸行之：「喜歡神山的保守」不像過去跟著市場起舞

台積電（2330）法說會登場，第3季財報亮眼，預估第4季美元營收322~334億美元，毛利率59~61%，營益率49~5...

魏哲家：非AI終端市場已觸底並出現溫和復甦 不擔心智慧機庫存

台積電（2330）董事長暨總裁魏哲家16日在法說會上提到，台積電持續觀察人工智慧（AI）相關需求在2025年全年保持強勁...

台積電法說會／加速亞利桑那州擴產升級2奈米 將在現有廠區附近再購地

台積電（2330）16日召開法說會，更新海內外製造進度，其中美國新廠部分，台積電董事長暨總裁魏哲家16日在法說會上提到，...

整理包／台積電創單季獲利新高 法說會「7大重點」一次看

台積電（2330）16日召開法人說明會，公布第3季財報及第4季財測目標，第3季稅後純益4,523億元，寫下單季獲利新高，...

AI泡泡會破嗎？OpenAI加深與輝達、AMD合作 陸行之揭「3大檢查站」趨吉避凶

人工智慧巨擘OpenAI近期加深與輝達（Nvidia）、超微（AMD）、甲骨文、博通等大咖合作，但投資人仍擔憂AI泡泡吹破...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。