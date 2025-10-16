Google搶企業AI應用入口來勢洶洶 樺漢估工廠效益可增20%

Google 10月推出Gemini Enterprise企業AI代理入口平台，Google Cloud台灣總經理陳愷新表示，此舉是希望鎖定搶占企業員工使用AI應用的入口，包含心占率跟市占率，若能取得最佳位置，後續就能發展更多服務跟獲利模式，為未來服務打下基礎。

Google在前一波生成式AI競賽中，起跑落後ChatGPT，Gemini雖錯過第一波生成式AI先機，但此波AI應用則最先整合企業服務推出Gemini Enterprise，來勢洶洶要搶吃Agent AI入口大餅。業者分析，Google的優勢在於可以串連各種服務間資料串接需求，如行事曆、郵件、Google Drive及NotebookLLM等等服務的資料，打破資料孤島效應。

台灣企業擁抱AI速度已從落後轉變為超車亞洲，甚至全球。AI代理應用正快速發展，Google 推出的Gemini Enterprise目標是提供一個強大、安全、整合的平台，納入Google旗下相關服務資料庫及Agent AI，也開放第三方開源Agent AI協作，陳愷新表示，結算到第3季度，台灣的Gemini Enterprise（Agent Space）客戶數居全球第一，這也讓他頗感意外，顯示企業對AI代理的使用意願極其高昂。

陳愷新表示，另一項針對亞太地區已導入生成式 AI 企業的調查顯示，台灣在導入或正在導入AI代理的企業比例高達78%，名列前茅，遠高於亞太地區日韓等6國平均值64%。

Google目前台灣的 Gemini Enterprise 用戶涵蓋了製造業、醫療業、娛樂業、電商、零售等多個行業，顯示 AI 代理的應用是各行各業都需要投入的。隨著 AI 代理（AI agent）的議題升溫，Google 提出了 A2A（agent-to-agent）協議，允許不同的 AI 代理間進行溝通與協作，將其他企業版Agent AI也能串連合作。

Gemini Enterprise 是 Google 推出的 AI 代理產品，提供一個強大、安全、整合的平台供客戶使用 AI 代理，透過直覺化聊天介面，方便各部門員工操作。

台灣為製造業大國，Agent AI能在製造業發揮什麼效益？樺漢科技（6414）總經理蔡能吉指出，目前樺漢已經成立數位AI轉型發展委員會，在母子公司全面推廣Gemini Enterprise，開通的員工帳戶已超過1,000個，很快會往2,000個邁進，透過數位轉型，5年來透過AI預測跟預防維護，降低工廠機器製造故障率10%，維修時間也縮短20%，供應鏈管理效率提高至30%，預估AI代理的導入，可以創造20%價值。

他表示，透過AI Agent輔助決策，精準度可以到7~8成，但目前還不到可以串連ERP或CRM或供應鏈管理的階段。

BCG則調查顯示，AI出現已經改變企業競爭賽道，過去規模優勢將消失，以生產結構來說，過去龐大資源可以建立的競爭力，如百人客服或百人工程師團隊，現在可能被AI以低成本模式取代，未來企業必須先思考需求再考慮要用什麼技術，顛覆既有流程跟組織架構，逐步導入AI、技術部門專案處理、忽略創新只在意效率、不做變革管理，將是4大阻礙AI價值發揮的挑戰。